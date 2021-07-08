Заборона на чартери до Єгипту набула чинності ще у 2015 році. Винятком були лише польоти до міста Каїр.

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Туроператорам рекомендували утриматись від повітряних перевезень громадян до Єгипту. Саме тому на місцевих курортах було мало туристів-росіян.

Чому ввели заборону

  • Причиною заборони стала авіакатастрофа літака A321, який вибухнув над Сінайським півостровом.
  • Повітряне судно виконувало рейс з Шарм-ель-Шейху до Санкт-Петербурга.
  • Жертвами трагедії стали 217 пасажирів та 7 членів екіпажу.
  • Ця авіакатастрофа стала наймасштабнішою в історії Єгипту. Окрім того, вибух А321 став наймасовішою загибеллю росіян в авіакатастрофі за всю історію авіації.
  • Відповідальність за вибух взяли на себе терористи з "Ісламської держави".
  • Упродовж останніх років у Росії неодноразово мовилося про можливе відновлення польотів. Однак дату скасування заборони повсякчас відтерміновували.

Правила в'їзду до Єгипту

  • Єгипет оновив правила в'їзду для вакцинованих туристів з 1 липня.
  • Зокрема, усі мандрівники, які відвідали країни, уражені мутантними штамами вірусу, мають пройти швидкий ПЛР-тест відразу після прибуття до країни.
  • Усі інші туристи мають пред'явити немодифікований сертифікат щеплень із QR-кодом.
  • Єгипет визнає вакцини від Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac та Sputnik V.