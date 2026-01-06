Хотя все списали на Лаврова: эксперт назвал роковую ошибку Путина в 2025 году
- В Кремле происходит жесткая борьба за влияние между различными группами, и Путин манипулирует своими подчиненными.
- В августе Путин пытался заставить Трампа договориться о получении Россией Донецкой и Луганской областей, но это привело к раздражению Трампа и ухудшению отношений между ними.
Сергей Лавров взял на себя слишком много полномочий в общении с американцами и за это, как пишут западные медиа, поплатился отстранением от переговоров. Однако на самом деле за поступками Лаврова стоит глава Кремля.
Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал профессор американистики Скотт Лукас, подчеркнув, что внутри российской власти происходит жесткая борьба. Он объяснил логику Владимира Путина относительно общения с американцами.
Для чего Путин использовал Кирилла Дмитриева?
Лукас объяснил, как выстраивался переговорный процесс между США и Россией.
Когда Джей Ди Вэнс отстранил Кита Келлога от роли переговорщика, группа Вэнса при содействии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана выбрали Стива Уиткоффа – застройщика недвижимости и друга Дональда Трампа – для ведения переговоров с россиянами,
– подчеркнул он.
Уиткофф впервые поехал в Россию в феврале 2025 года, и тогда в Кремле, по словам профессора американистики, составили его психологический портрет и решили, что им удастся им манипулировать.
С февраля по апрель манипуляции по Уиткоффу происходили следующим образом: мы дадим вам российско-американские экономические соглашения, большие экономические проекты как только урегулируем вопрос в Украине. Точнее, как только Россия получит в Украине все, чего пожелает. Для этой части стратегии Путин, как сказал профессор, использовал Кирилла Дмитриева – своего старшего финансового советника, и он эффективно манипулировал Уиткоффом
Проблема заключалась в том, что глава МИД России Сергей Лавров не хотел, чтобы его устранили. Он и другие люди в Кремле считали, что Дмитриев может уступить Уиткоффу слишком много и занять не очень жесткую позицию,
– отметил Лукас.
Поэтому когда Уиткофф приехал встречаться с Путиным, в определенный момент Лавров, как он заметил, отодвинул стул Дмитриева в конец зала и сказал: "Теперь ты не сидишь за столом". Но Дмитриев вернул стол обратно и все же сел за стол.
"Таким образом Путин использовал и Дмитриева, и Лаврова, работавших с американцами. Это как "пряник и кнут", где "пряник" – Дмитриев, который говорит о российско-американских экономических проектах. А "кнут" – Лавров и российские военные, которые отмечают, что получат всю Донецкую область", – подчеркнул он.
Как Путин разозлил Трампа?
В августе на Аляске Путин, по его мнению, перегнул палку, потому что попытался получить экономические проекты и также пытался заставить Трампа согласиться на то, что Россия получит целиком Донецкую и Луганскую области.
На этой встрече Путин разозлил Трампа. Поэтому все испортил Путин, а не Лавров. Трамп якобы выключился, он решил, что не получит прекращения огня, к которому стремится, и не захотел иметь дел с Путиным. Тогда он начинает снова склоняться к Киеву, в частности вводя санкции против России,
– объяснил профессор американистики.
Именно в то время Лавров, по его словам, исчезает, потому что Путин и его окружение делают главу МИД козлом отпущения за то, что произошло.
Обратите внимание! В середине октября Украина была близка к тому, чтобы получить ракеты Tomahawk от США. Тогда же устанавливается связь между Уиткоффом и советником Путина – Юрием Ушаковым. Уиткофф советует Ушакову: пусть Путин позвонит Трампу. Он это делает как отметил Скотт Лукас, и это помогает отодвинуть поставки ракет Tomahawk, и в итоге приводит к сговору Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером по 28 пунктов ультиматума.
"Путин продолжает играть с американцами в игру "пряник и кнут" и снова использует Дмитриева, чтобы влиять на Уиткоффа. В то же время в Кремле говорят: "Мы получим всю Донецкую область". И именно Лавров после встречи во Флориде сказал, что Россия продолжает достигать своих целей. И о том, что якобы Украина атаковала резиденцию Путина дронами (что является ложью)", – подчеркнул он.
Сейчас в Кремле, по мнению профессора американистики, есть напряжение между различными группами, которые ведут борьбу за влияние. Но успех или провал того, что делает Россия, зависит от человека, сидящего в Кремле на самой верху.
Что известно о вызывающем поведении Лаврова?
Во время встречи в Нью-Йорке в сентябре 2025 года, Сергей Лавров, как пишет The New York Times, сказал, что якобы Дональд Трамп дал обещание на саммите на Аляске, что потребует от Владимира Зеленского отказаться от контроля над Донбассом.
Президент США, хоть положительно отреагировал на слова Путина, однако не взял на себя обязательства заставить Зеленского отказаться от Донбасса.
Однако Лавров поручил российскому посольству в Вашингтоне направить Марко Рубио письмо с требованием, чтобы Трамп публично признал это. Однако стало известно, что Путин якобы не давал разрешения Лаврову на такие действия.
После дерзкого поступка Лаврова, Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. А Путин исключил Лаврова из встречи с Уиткоффом в Кремле и отправил на нее Кирилла Дмитриева. После этого Уиткофф и Кушнер начали разрабатывать мирный план из 28 пунктов.