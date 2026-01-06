Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал профессор американистики Скотт Лукас, подчеркнув, что внутри российской власти происходит жесткая борьба. Он объяснил логику Владимира Путина относительно общения с американцами.

Для чего Путин использовал Кирилла Дмитриева?

Лукас объяснил, как выстраивался переговорный процесс между США и Россией.

Когда Джей Ди Вэнс отстранил Кита Келлога от роли переговорщика, группа Вэнса при содействии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана выбрали Стива Уиткоффа – застройщика недвижимости и друга Дональда Трампа – для ведения переговоров с россиянами,

– подчеркнул он.

Уиткофф впервые поехал в Россию в феврале 2025 года, и тогда в Кремле, по словам профессора американистики, составили его психологический портрет и решили, что им удастся им манипулировать.

С февраля по апрель манипуляции по Уиткоффу происходили следующим образом: мы дадим вам российско-американские экономические соглашения, большие экономические проекты как только урегулируем вопрос в Украине. Точнее, как только Россия получит в Украине все, чего пожелает. Для этой части стратегии Путин, как сказал профессор, использовал Кирилла Дмитриева – своего старшего финансового советника, и он эффективно манипулировал Уиткоффом

Проблема заключалась в том, что глава МИД России Сергей Лавров не хотел, чтобы его устранили. Он и другие люди в Кремле считали, что Дмитриев может уступить Уиткоффу слишком много и занять не очень жесткую позицию,

– отметил Лукас.

Поэтому когда Уиткофф приехал встречаться с Путиным, в определенный момент Лавров, как он заметил, отодвинул стул Дмитриева в конец зала и сказал: "Теперь ты не сидишь за столом". Но Дмитриев вернул стол обратно и все же сел за стол.

"Таким образом Путин использовал и Дмитриева, и Лаврова, работавших с американцами. Это как "пряник и кнут", где "пряник" – Дмитриев, который говорит о российско-американских экономических проектах. А "кнут" – Лавров и российские военные, которые отмечают, что получат всю Донецкую область", – подчеркнул он.

Как Путин разозлил Трампа?

В августе на Аляске Путин, по его мнению, перегнул палку, потому что попытался получить экономические проекты и также пытался заставить Трампа согласиться на то, что Россия получит целиком Донецкую и Луганскую области.

На этой встрече Путин разозлил Трампа. Поэтому все испортил Путин, а не Лавров. Трамп якобы выключился, он решил, что не получит прекращения огня, к которому стремится, и не захотел иметь дел с Путиным. Тогда он начинает снова склоняться к Киеву, в частности вводя санкции против России,

– объяснил профессор американистики.

Именно в то время Лавров, по его словам, исчезает, потому что Путин и его окружение делают главу МИД козлом отпущения за то, что произошло.

Обратите внимание! В середине октября Украина была близка к тому, чтобы получить ракеты Tomahawk от США. Тогда же устанавливается связь между Уиткоффом и советником Путина – Юрием Ушаковым. Уиткофф советует Ушакову: пусть Путин позвонит Трампу. Он это делает как отметил Скотт Лукас, и это помогает отодвинуть поставки ракет Tomahawk, и в итоге приводит к сговору Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером по 28 пунктов ультиматума.

"Путин продолжает играть с американцами в игру "пряник и кнут" и снова использует Дмитриева, чтобы влиять на Уиткоффа. В то же время в Кремле говорят: "Мы получим всю Донецкую область". И именно Лавров после встречи во Флориде сказал, что Россия продолжает достигать своих целей. И о том, что якобы Украина атаковала резиденцию Путина дронами (что является ложью)", – подчеркнул он.

Сейчас в Кремле, по мнению профессора американистики, есть напряжение между различными группами, которые ведут борьбу за влияние. Но успех или провал того, что делает Россия, зависит от человека, сидящего в Кремле на самой верху.

