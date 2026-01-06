Хоча все списали на Лаврова: експерт назвав фатальну помилку Путіна у 2025 році

Сергій Лавров взяв на себе занадто багато повноважень у спілкуванні з американцями і за це, як пишуть західні медіа, поплатився відстороненням від переговорів. Проте насправді за вчинками Лаврова стоїть очільник Кремля.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів професор американістики Скотт Лукас, наголосивши, що всередині російської влади відбувається жорстка боротьба. Він пояснив логіку Володимира Путіна щодо спілкування з американцями.

Для чого Путін використав Кирила Дмитрієва?

Лукас пояснив, як вибудовувався переговорний процес між США та Росією.

Коли Джей Ді Венс відсторонив Кіта Келлога від ролі переговорника, група Венса за сприяння наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана обрали Стіва Віткоффа – забудовника нерухомості та друга Дональда Трампа – для ведення перемовин з росіянами,

– наголосив він.

Віткофф вперше поїхав до Росії у лютому 2025 року, і тоді у Кремлі, за словами професора американістики, склали його психологічний портрет та вирішили, що їм вдасться ним маніпулювати.

З лютого по квітень маніпуляції щодо Віткоффа відбувалися у такий спосіб: ми дамо вам російсько-американські економічні угоди, великі економічні проєкти щойно врегулюємо питання в Україні. Точніше, як тільки Росія отримає в Україні все, чого забажає. Для цієї частини стратегії Путін, як сказав професор, використовував Кирила Дмитрієва – свого старшого фінансового радника, і він ефективно маніпулював Віткоффом

Проблема полягала у тому, що глава МЗС Росії Сергій Лавров не хотів, щоб його усунули. Він та інші люди у Кремлі вважали, що Дмитрієв може уступити Віткоффу занадто багато та посісти не дуже жорстку позицію,

– зазначив Лукас.

Тому коли Віткофф приїхав зустрічатися з Путіним, у певний момент Лавров, як він зауважив, відсунув стілець Дмитрієва у кінець зали і сказав: "Тепер ти не сидиш за столом". Але Дмитрієв повернув стіл назад та все ж таки сів за стіл.

"У такий спосіб Путін використовував і Дмитрієва, і Лаврова, що працювали з американцями. Це як "пряник і батіг", де "пряник" – Дмитрієв, який говорить про російсько-американські економічні проєкти. А "батіг" – Лавров та російські військові, які наголошують, що отримають усю Донецьку область", – підкреслив він.

Як Путін розлютив Трампа?

У серпні на Алясці Путін, на його думку, перегнув палицю, тому що спробував отримати економічні проєкти і також намагався змусити Трампа погодитися на те, що Росія отримає цілком Донецьку та Луганську області.

На цій зустрічі Путін розлютив Трампа. Тому все зіпсував Путін, а не Лавров. Трамп нібито виключився, він вирішив, що не отримає припинення вогню, до якого прагне, і не захотів мати справи з Путіним. Тоді він починає знову схилятися до Києва, зокрема запроваджуючи санкції проти Росії,

– пояснив професор американістики.

Саме у той час Лавров, за його словами, зникає, тому що Путін та його оточення роблять главу МЗС цапом відбувайлом за те, що сталося.

Зверніть увагу! У середині жовтня Україна була близька до того, щоб отримати ракети Tomahawk від США. Тоді ж встановлюється зв'язок між Віткоффом і радником Путіна – Юрієм Ушаковим. Віткофф радить Ушакову: нехай Путін подзвонить Трампу. Він це робить як зазначив Скотт Лукас, і це допомагає відсунути постачання ракет Tomahawk, і в підсумку призводить до змови Дмитрієва з Віткоффом та Кушнером щодо 28 пунктів ультиматуму.

"Путін продовжує грати з американцями у гру "пряник та батіг" та знову використовує Дмитрієва, щоб впливати на Віткоффа. Водночас у Кремлі говорять: "Ми отримаємо усю Донецьку область". І саме Лавров після зустрічі у Флориді сказав, що Росія продовжує досягати своїх цілей. І про те, що нібито Україна атакувала резиденцію Путіна дронами (що є брехнею)", – наголосив він.

Зараз у Кремлі, на думку професора американістики, є напруження між різними групами, які ведуть боротьбу за вплив. Але успіх або провал того, що робить Росія, залежить від людини, що сидить у Кремлі на самій верхівці.

Що відомо про зухвалу поведінку Лаврова?