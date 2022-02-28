В сети появилось очередное видеоподтверждение того, что Путин отправляет российских детей в Украину. На своей странице в фейсбуке его опубликовала Татьяна Руденькая.

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Путин отправляет русских детей на войну

На видео можно увидеть очередного русского солдата, попавшего в плен. Сразу заметно, что это юный парень, который вряд ли был готов к полноценным военным действиям. Наш военный отметил, что русский пленный младше его сына, которому 26 лет. К сожалению, точный возраст этого оккупанта довольно тяжело услышать. Также, кажется, плененный русский солдат был очень голоден в тот момент.

В сообщении к своему видео Татьяна отметила, что Путину все равно кого отправлять насмерть. Также она обратилась к русским матерям:

Я до сих пор не могу понять, почему молчат десятки тысяч матерей в России… Вам не жалко своих детей?

Смотрите видео с пленным русским ребенком

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