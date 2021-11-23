Кремль готовит масштабное наступление уже в январе – феврале. Об этом заявил накануне руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

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Кремль хочет расшатать ситуацию

Причем, по его словам, атака, вероятно, будет включать:

авиаудары;

артиллерийские и бронетанковые удары, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны;

штурм десантом в Одессе и Мариуполе Донецкой области;

меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

Но Буданов тут же делает важную ремарку. Прежде чем атаковать войсками, Кремль пытается расшатать ситуацию внутри Украины. Мол, Кремль решил запустить серию дестабилизирующих акций для подрыва доверия к власти среди украинцев.

Вот здесь, конечно же, закрадываются сомнения, а не пытается ли власть просто заглушить тему "Вагнергейта" тезисами о том, что не стоит протестовать, а то Путин нападет.

Можно по-разному относится к украинской власти, но последние шаги Кремля демонстрируют его реальную готовность к новому вторжению, и беспорядки внутри страны будут ему только на руку.

К слову! Сразу после интервью Буданова в Кремле заявили, что это не Россия готовит атаку, а Украина провоцирует войну. А за всем этим, по словам прессека Путина Дмитрия Пескова, стоит США.

Мы с вами слышали эти заявления уже не раз. Такое поведение Кремля – прогнозируемо, особенно после того, как Лавров попытался впарить всем сторонам нормандского формата тезис о том, что война на Донбассе это внутриукраинский конфликт. Поэтому ничего нового Песков, на самом деле, не сказал.

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Кремль готовится к опасному

Но тем не менее, всё больше западных аналитиков сходятся во мнении, что не только бряцание оружием, но и дипломатическое поведение России свидетельствует о том, что Кремль готовится к чему-то опасному.

Например, бывший американский дипломат Метью Брайза, предупреждает, что нынешнее поведение Кремля полностью повторяет то, что было в 2008 году перед вторжением в Грузию.

Яркий пример – это полный демарш нормандского формата и отказ Лаврова даже обсуждать тему Украины с коллегами из Франции и Германии. К тому же сам Путин заявил, что они вернутся в нормандский формат только после того, как будут убеждены в том, что Киев выполнил все их хотелки.

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Точно так же Кремль вёл себя в 2008 году – отказывался от любой дипломатии, чтобы выиграть время для финализации своего плана по вторжению в Грузию. В этом свете Запад продолжает сыпать угрозами в адрес Кремля, но похоже, что Путину это только нравится.

Например, Франция пригрозила России, цитирую: "чрезвычайно серьезными последствиями за новое вторжение в Украину". Об этом заявил глава МИД Франции Ле Дриан.

Европа увидела, каков Путин

По его словам, в последние месяцы Европа увидела настоящие авторитарные тенденции Владимира Путина, а потому пора бы его остановить. Но чем реально способна ответить Франция Ле Дриан не уточнил.



Европа увидела авторитарные тенденции Путина / Фото Getty Images

В США также в очередной раз выразили обеспокоенность. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что поведение России очень похоже на подготовку реального вторжения, но также не уточнил, чем именно ответит Вашингтон на атаку Кремля.

Что может остановить главу Кремля

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Кремлю глубоко плевать на озабоченность или обеспокоенность Запада. Ведь Москва давно выработали против этого иммунитет.

Что действительно может остановить Путина, так это открытая политика и по-настоящему жесткие санкции, которые сделают вероятную войну не выгодной лично главе Кремля и его окружению.

Накануне председатель Сената США по международным отношениям, демократ Боб Менендес внес поправку к закону о гособороне США, которая требует от Байдена введения жестких санкций против россиян за вторжение в Украину.

Поправка предусматривает санкции против российских банков, государственных предприятий и критически важных секторов нефти и газа. А также – санкции против госдолга России. Что касается окружения Путина, то им просто не станут выдавать визы в США… То есть, их счета все же остаются в безопасности.

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Путина забавляет поведение Запада

Но в то же время ни в США, ни в Европе не могут прямо ответить – нападение неизбежно, или нет? Похоже, такое поведения Запада Путина даже забавляет.

Во время своего последнего публичного выступления перед коллегией МИД России он заявил, что Запад паникует из-за кремлевских войск на границе Украины, и эта напряженность должна сохраняться как можно дольше.

Очевидно, что Путин, кроме экономических рычагов, пытается держать всю Европу в напряжении, чтобы та отказалась от поддержки Украины. В этом контексте важна еще одна цитата Путина на той же коллегии МИД России о гарантиях безопасности России. Мол, пусть Запад заявит о ненападении на Россию и тогда мы успокоимся.

Вот здесь раскрываются реальные мотивы Путина по созданию тотального напряжения. Войска на границе Украины, мигранты и российские истребители – на польской и литовской, газовый кризис в Европе, нестабильная ситуация на Балканах – всё это свидетельствует о том, что Путин выкладывает на стол всё больше карт, которые должны заставить Запад, наконец, прислушаться к его требованиям.

Путин становится всё увереннее в своих угрозах. Сам Запад и создал такую почву. Вспомните, ведь Путин вышел сухим из воды после попытки отравления и ареста Алексея Навального. А это значит, что он может делать внутри России всё что угодно и Запад этому не помешает. Если так, то пришло время атаковать и на внешних направлениях.

Главное для Путина – Украина

И главное направление для Путина это Украина. Путин осознает, что Украина, вслед за странами Балтии, окончательно уходит из-под колпака Москвы, а Запад всё активнее вооружает ВСУ.

У Путина вызвали настоящую панику 2 соглашения Украины с Великобританией и Турцией о стратегическом, в том числе и военном, партнерстве. Это стало пересечением той самой красной линии Путина. Ведь Украину в НАТО не берут, как и домогался Кремль, но в то же время, НАТО уже, фактически, находится в Украине.

США, вдобавок к Javelin, накануне поставили в Украину еще два патрульных катера Island, Великобритания:

поставит в Украину 2 тральщика;

совместно с Украиной построит 8 боевых ракетных катеров;

вложится в строительство военных баз ВМС Украины,

Турция – вдобавок к поставкам беспилотников Bayraktar, запускает в Украине их производство. И это еще не весь перечень проектов стран НАТО нацеленных на усиление Украины. Я уже не вспоминаю совместные с НАТО учения украинских военных.



Учения украинских военных с НАТО / Фото "АрміяInform"

Путин видит угрозу

Путин видит в этом угрозу для России. Он реально считает, что НАТО фактически оказывается у её границ. Конечно, Путин никогда не признает, что он сам это и спровоцировал. Но тем не менее, в Кремле решили кардинально сменить тон внешней политики.

Не зря ведь Путин накануне заявил, что Запад плюет на все их красные линии, а потому пришло время устроить хаос. В этом свете попытки Путина добиться встречи с Байденом, могут свидетельствовать о том, что до того момента масштабного нападения не будет.

Путин пытается получить гарантии того, что его влияние в восточной Европе будет уважаться Западом. Именно поэтому накануне он заявил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности для России.

По логике Кремля это значит, что Запад должен уйти из Украины и отдать страну в лапы Путина. То есть Кремль ждет невероятных уступок от США, в первую очередь.

Конечно Байден не раз заявлял о том, что он ищет более прогнозируемых отношений с Россией. Но проблема для Кремля в том, что уступок они здесь вряд ли дождутся.

Отметим! Ведь за последние пару месяцев в Москву приезжали несколько высокопоставленных американских чиновников – от главы ЦРУ до представителя Госдепа, но ситуация в отношении Украины так и не изменилась.

Очевидно, что США и партнеры также тянут время делая вид, что они ищут каких-то нормальных отношений с Путиным, в это же время вооружая Украину. Но и Путин вряд ли отступит.

В странах Балтии уже звучат мнения о том, что Путин пытается восстановить Советский Союз, но лично я не считаю, что Путину нужна полномасштабная война, он ее не потянет.

Путину нужна нейтральность Украины. Украина в его мечтах должна оставаться сама по себе, без какой-либо поддержки Запада. Ведь только в таком случае, в будущем, её можно будет захватить куда более простыми методами.

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Но здесь Путин не учитывает самое главное: его вторжение в Украину в 2014 году полностью отвернуло большинство украинцев от России, страна давно оторвана ментально. А поддержку Запада уже невозможно остановить в один момент.

Поэтому новой войной Путин лишь заработает еще большую враждебность украинцев и тотальную войну с Западом. Но история с вторжением СССР в Афганистан в 1980-х годах, показывают, что такие авантюры могут привести к полному развалу страны-агрессора.