Конечно, как говорят все аналитики, россияне уже ощущают потенциальные последствия санкций, но настоящий удар будет чуть позже, когда начнется дефолт. Однако по состоянию на сейчас кремлевские оккупанты способны действовать и полностью удерживают ситуацию внутри страны-агрессора.

Смотрите также Свыше 120 тысяч человек: журналисты создали сайт со списками российских оккупантов

Как сообщили 24 каналу источники в разведке, Путин панически боится любого проявления недовольства его решением начать войну в Украине. Из-за этого нелегитимная "Госдума" и приняла ряд орвельских законов.

Потенциал для ужасных преступлений еще остался

Уже сейчас можно сказать, что по состоянию на 5 марта российские оккупанты провалили все задачи, которые перед ними ставил Путин. Расчеты на блицкриг и легкую прогулку оказались ложными.

Героическая остановка захватчиков почти по всем направлениям со стороны ВСУ и ТРО, акции неповиновения во всех городах Украины, куда ворвались россияне, – все это показало миру мощь нашего государства и слабость России.

Генералы НАТО, специалисты и политики ЕС смотрят на ситуацию в Украине и пытаются понять, чем закончится война. Всем понятно, что мы не сдадимся, что оккупировать нашу страну Кремлю не удастся. Однако определенный потенциал для того, чтобы натворить большей беды, у россиян остался еще немалый.

Захватчики и международные террористы продолжают наносить серьезные потери мирному населению, обстреливать дома, школы и больницы из авиации, артиллерии и РСЗО, но их пытаются отгонять от зоны поражения гражданских.

Окончательно защитить хотя бы крупные города типа Харькова и Чернигова, к сожалению, пока невозможно, поскольку самолеты осуществляют ракетно-бомбовые удары, не пересекая украинскую границу.

Миру нужны новые фронты

По состоянию на март 2022 года российские военные и наемники активно участвуют в войне в Сирии и Африке, поддерживают Приднестровье и удерживают контингент в Грузии. Кроме того, не стоит забывать, что вполне аргументированные территориальные претензии к России имеют Япония и Китай.

Так, сейчас весь мир смотрит на то, как Украина забирает у агрессора все силы. Когда для всех станет ясно, что Россия рассыпается, по всему миру, который Путин считает "русским миром", начнутся локальные спецоперации. Молдове давно пора разобраться с террористическим квазиобразованием, которое уже сейчас осталось полностью отрезанным от поставок всего из России. Грузины готовы освобождать Южную Осетию и Абхазию. Войны за Курилы и часть китайской России, скорее всего не будет, поскольку нацистская федерация развалится самостоятельно.

Однако каждое заявление каждого правительства о намерениях деоккупировать свои территории заставляют Путина предпринимать какие-то действия для укрепления контроля на тех землях, которые он боится потерять. При этом в Кремле не могут не реагировать, поскольку потеря ими подконтрольных территорий покажет слабость Москвы. Бороться на всех-всех фронтах, включая масштабные украинские, Россия никак не сможет, даже потенциально. При этом позиции кремлевского фюрера одинаково ослабят как непосредственные боевые действия в Грузии или Молдове, так и только высказанные позиции об обязательной деоккупации.

Разведчики утверждают, что во время многочисленных совещаний с военным руководством Путину уже отметили последствия войны в виде потерь всех пророссийских анклавов, но кроме грузинских добровольцев позицию по территориям выразили только японцы. Другие страны, где Россия создала свои псевдореспублики, пока что лишь предоставляют Украине помощь, однако выжидают момента, чтобы убедиться, что россияне для них не несут опасности.