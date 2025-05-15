Детали совещания сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Путин провел совещание перед переговорами с Украиной

В Кремле сообщили, что вчера вечером, 14 мая, Путин созвал совещание по мирным переговорам с Украиной в Стамбуле.

В нем приняли участие члены делегации, а также глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Нацгвардии России Виктор Золотов, секретарь Совета безопасности и экс-министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, а также "командующие группировками войск в зоне СВО".

Добавим, что глава украинского МИД Андрей Сибига провел встречу с министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции. Он проинформировал партнеров о ходе событий на поле боя и на дипломатическом направлении. Партнеры "скоординировали следующие шаги, продолжили сотрудничество с Соединенными Штатами и усилия, направленные на обеспечение долгосрочного мира и безопасности в Украине и во всей Европе".