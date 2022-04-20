Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист Роман Цымбалюк. По его словам, Владимир Путин хочет таким образом испугать Соединенные Штаты Америки.

Я думаю, полетит что-то и в сторону России, – Арестович о возможном ядерном ударе от Путина

"То, что полетела баллистическая ракета, то это "привет" исключительно Джо Байдену. Она предназначена, чтобы лететь очень и очень далеко. Конечно, аналогов нет. Это обязательно для России", – рассказал Цымбалюк.

Россияне сделают все для убийств

По словам журналиста, не следует недооценивать российское производство, работающее над средствами для убийства людей. Кремль подчеркнул, что такие ракеты они могут производить и в изоляции, и с санкциями.

Может, так и есть. Однако Путина не интересует, что его государство без зарубежного комплектации может производить всего 2 автомобиля. Но я бы их не списывал. Они могут сделать что-то для убийств,

– сказал Цымбалюк.

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