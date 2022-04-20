Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, Володимир Путін хоче у такий спосіб налякати Сполучені Штати Америки.

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"Те, що полетіла ракета балістична, то це "привіт" виключно Джо Байдену. Вона призначена, щоб летіти дуже й дуже далеко. Звісно, аналогів немає. Це обов'язково для Росії", – розповів Цимбалюк.

Росіяни зроблять все для вбивств

За словами журналіста, не слід недооцінювати російське виробництво, яке працює над засобами для вбивства людей. Кремль наголосив, що такі ракети вони можуть робити й в ізоляції, й з санкціями.

Можливо, так і є. Проте Путіна не цікавить, що його держава без закордонного укомплектування може випускати всього 2 автомобілі. Але я б їх не списував. Вони можуть виготовити щось для вбивств,

– сказав Цимбалюк.

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