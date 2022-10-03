Тема о том, что с наступлением морозов "все украинцы замерзнут" стала палочкой-выручалочкой для Путина. Об этом в 24 канале рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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Как Кремль успокаивает россиян
По словам специалиста, для "ускорения" результата Россия планирует обследовать украинские электростанции. Ведь это уже однажды сработало, когда россияне обстреляли ТЭЦ-5 в Харьковской области после удачного контрнаступления ВСУ.
Тогда вся пропаганда кричала, что это делается. А когда ударили по ТЭЦ и обесточили Харьковскую область, Днепр, Сумы и Полтаву, у россиян сразу же отлегло. У них начался экстаз, что "это мы им дали",
– вспоминает Иван Ступак.
После этого разговоры о бегстве россиян, потере техники, живой силе и захваченной территории все сразу же забыли. Кремль таким образом нащупал классную историю, чтобы успокаивать россиян.
"Я уже говорил, что следующим этапом будет, когда на красной площади поставят картонные фигуры Байдена и Зеленского, а людям разрешат в них плевать. Чисто российская такая забава, смешно и классно", – иронизирует экс-сотрудник СБУ.
Следовательно, он прогнозирует, что именно с наступлением холодов россияне начнут еще более активно бить по линиям электропередач, электроцентралам и другой инфраструктуре Украины. Впрочем, с этими планами могут возникнуть определенные проблемы.
Иван Ступак о контрнаступлении ВСУ и ядерном шантаже – смотрите видео
Планы Путина могут провалиться
Эксперт вспомнил совещание Александра Лукашенко с представителями промышленности Беларуси, на котором он рассказал, что во время разговора с Путиным, который сказал, что готов покупать микроэлектронику за любые деньги.
То есть Путин признает, что с микроэлектроникой – хана, все. Почему об этом говорит Лукашенко? Понятно, что других вариантов нет. Если бы были другие варианты, он бы там и купил, а Лукашенко даже не говорил бы,
– объясняет Иван Ступак.
Он подчеркнул, что без микроэлектроники не летают самолеты и ракеты. Следовательно, у Путина, вероятно, уже наступили большие проблемы с комплектованием ракет и авиации.
"Поэтому, возможно, что этот план – я верю в такое – чтобы бомбить нашу инфраструктуру, он не удастся. А если и будут бомбить, то только советскими ракетами не высокой точности", – резюмировал специалист.
Удары России по инфраструктуре
- В начале сентября ВСУ провели молниеносную контрнаступательную операцию в Харьковской области, освободив область от оккупантов почти полностью. Операция была столь неожиданной и успешной, что российское руководство в течение нескольких дней не знало, как это объяснить россиянам.
- Между тем, в российском обществе распространялись заявления, что Кремль "сдал" Хакровскую область и вообще все это - измена. Единственным ответом, на который смогла России – удары по критической инфраструткуре.
- Тогда после обстрелов теплоэлектроцентралей почти вся Харьковская область на время осталась без электроэнергии. Также пострадали и ряд соседних регионов.