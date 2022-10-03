Тема про те, що з настанням морозів "всі українці замерзнуть" стала паличкою-виручалочкою для Путіна. Про це в стрімі 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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Як Кремль заспокоює росіян
За словами фахівця, для "пришвидшення" результату Росія планує осбтрілювати українські електростанції. Адже це вже одного разу спрацювало, коли росіяни обстріляли ТЕЦ-5 на Харківщині після вдалого контрнаступу ЗСУ.
Тоді вся пропаганда кричала, що ж це робиться. А коли вдарили по ТЕЦ і знеструмили Харківську область, Дніпро, Суми й Полтаву, у росіян одразу ж відлягло. У них почався екстаз, що "оце ми їм дали",
– пригадує Іван Ступак.
Після цього розмови про втечу росіян, втрату техніки, живої сили та захопленої території всі одразу ж забули. Кремль таким чином намацав класну історію, щоб заспокоювати росіян.
"Я вже казав, що наступним етапом буде, коли на красній площі поставлять картонні фігури Байдена й Зеленського, а людям дозволять у них плювати. Чисто російська така забава, смішно й класно", – іронізує ексспівробітник СБУ.
Відтак він прогнозує, що саме з настанням холодів росіяни почнуть ще більш активно бити по лініях електропередач, електроцентралях та іншій інфраструктурі України. Втім, з цими планами можуть бути певні проблеми.
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Плани Путіна можуть провалитися
Експерт пригадав нараду Алєксандра Лукашенка з представниками промисловості Білорусі, на якій він розповів, що під час розмови з Путіним, який сказав, що готовий купувати мікроелектроніку за будь-які гроші.
Тобто, Путін визнає, що з мікроелектронікою – хана, все. Чому про це каже Лукашенко? Зрозуміло, що інших варіантів немає. Якби були інші варіанти, він би там і купив, а Лукашенку навіть не казав би,
– пояснює Іван Ступак.
Він підкреслив, що без мікроелектроніки не літають літаки й ракети. Відтак у Путіна, ймовірно, вже настали великі проблеми з комплектуванням ракет та авіації.
"Тому можливо, що цей план – я вірю в таке – щоб бомбити нашу інфраструктуру, він не вдасться. А якщо й будуть бомбити, то тільки радянськими ракетами не високої точності", – резюмував фахівець.
Удари Росії по інфраструктурі
- На початку вересня ЗСУ провели блискавичну контрнаступальну операцію на Харківщині, звільнивши область від окупантів майже повністю. Операція була настільки несподіваною та успішною, що російське керівництво протягом кількох днів не знало, як це пояснити росіянам.
- Тим часом у російському суспільстві поширювалися заяви, що Кремль "здав" Хакрівську область і взагалі все це – зрада. Єдиною відповіддю, на яку спромоглась Росії – удари по критичній інфраструткурі.
- Тоді після обстрілів теплоелектроцентралей майже вся Харківська область на деякий час залишилася без електроенергії. Так само постраждали й низка сусідніх регіонів.