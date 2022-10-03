Тема про те, що з настанням морозів "всі українці замерзнуть" стала паличкою-виручалочкою для Путіна. Про це в стрімі 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Як Кремль заспокоює росіян

За словами фахівця, для "пришвидшення" результату Росія планує осбтрілювати українські електростанції. Адже це вже одного разу спрацювало, коли росіяни обстріляли ТЕЦ-5 на Харківщині після вдалого контрнаступу ЗСУ.

Тоді вся пропаганда кричала, що ж це робиться. А коли вдарили по ТЕЦ і знеструмили Харківську область, Дніпро, Суми й Полтаву, у росіян одразу ж відлягло. У них почався екстаз, що "оце ми їм дали",

– пригадує Іван Ступак.

Після цього розмови про втечу росіян, втрату техніки, живої сили та захопленої території всі одразу ж забули. Кремль таким чином намацав класну історію, щоб заспокоювати росіян.

"Я вже казав, що наступним етапом буде, коли на красній площі поставлять картонні фігури Байдена й Зеленського, а людям дозволять у них плювати. Чисто російська така забава, смішно й класно", – іронізує ексспівробітник СБУ.

Відтак він прогнозує, що саме з настанням холодів росіяни почнуть ще більш активно бити по лініях електропередач, електроцентралях та іншій інфраструктурі України. Втім, з цими планами можуть бути певні проблеми.

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Плани Путіна можуть провалитися

Експерт пригадав нараду Алєксандра Лукашенка з представниками промисловості Білорусі, на якій він розповів, що під час розмови з Путіним, який сказав, що готовий купувати мікроелектроніку за будь-які гроші.

Тобто, Путін визнає, що з мікроелектронікою – хана, все. Чому про це каже Лукашенко? Зрозуміло, що інших варіантів немає. Якби були інші варіанти, він би там і купив, а Лукашенку навіть не казав би,

– пояснює Іван Ступак.

Він підкреслив, що без мікроелектроніки не літають літаки й ракети. Відтак у Путіна, ймовірно, вже настали великі проблеми з комплектуванням ракет та авіації.

"Тому можливо, що цей план – я вірю в таке – щоб бомбити нашу інфраструктуру, він не вдасться. А якщо й будуть бомбити, то тільки радянськими ракетами не високої точності", – резюмував фахівець.

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