Диктатор Владимир Путин уже подписал указ. Срочников будут набирать с апреля по июнь 2022 года, передает 24 канал.
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Что говорится в указе
Путин приказал призвать в армию за указанный период 134 500 человек. При этом тех срочников, которые уже отслужили, он приказывает уволить.
Весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июня. В армии зовут призывников в возрасте 18 – 27 лет.
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