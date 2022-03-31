Диктатор Володимир Путін вже підписав указ. Строковиків набиратимуть з квітня по червень 2022 року, передає 24 канал.

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Що мовиться в указі

Путін наказав призвати до армії за вказаний період 134 500 людей. При цьому тих строковиків, які вже відслужили, він наказує звільнити.

Весняний призов триватиме з 1 квітня по 15 червня. До армії кличуть призовників віком 18 – 27 років.

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