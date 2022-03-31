Провалений дипломатичний фронт став однією із причин, чому Володимир Зеленський звільнив посла України у Грузії. Про це повідомив в ефірі 24 каналу радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Важливо Ватажок окупованої Південної Осетії заявив про намір остаточно приєднати територію до Росії

"Референдум" хочуть організувати у травні

За його словами, Південна Осетія давно говорить про те, що хоче увійти до складу Росії. Ця територія відігрівала визначну роль у "чорних" і "сірих" схемах держави-агресорки щодо створення фінансової системи для бойовиків.

Напевно, в Південній Осетії і Росії розуміють, що зараз немає кращого періоду, ніж умовно травень, для "референдуму",

– наголосив Денисенко.

Абхазія одразу заявила, що вона проти цього (через зовнішні і внутрішні причини).

Початок останнього етапу правління Путіна

"Однак всі заяви Пушилінів та Пасічників про "референдум" показують те, що план Б Путіна – об'єднання всіх пострадянських просторів", – зауважив радник глави МВС.

Приєднання Південної Осетії і, можливо, незаконних формувань на Сході України, це – початок останнього етапу правління Путіна.

"Початок приєднання або анексії низки або незалежних територій, або тих, які розташовані у "сірій" зоні, щоб відновити радянський простір", – сказав Денисенко.

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