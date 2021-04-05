Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему вновь участвовать в президентских выборах. Теперь политик может оставаться на своем посту до 2036 года.

Соответствующий закон запрещает занимать пост президента России более 2 раз. Однако он не касается Путина.

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Согласно закону, президентские сроки людей, которые были избраны до 2020 года не учитываются. Так Путин фактически "обнулил" свой срок. Кстати, главой государства сможет стать Дмитрий Медведев.

Заметим, в мае 2018 года Путин в четвертый раз стал президентом.

Что предусматривает закон

В законе "О выборах президента России " прописано:

главой государства может быть лицо от 35 лет;

он должен проживать в России не менее 20 лет и ранее не иметь гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа. Это требование не применяется к гражданам России, ранее имевшим гражданство страны, принятой в состав России.

Обратите внимание! Россияне голосовали за "обнуление" сроков Путина в июне 2020 года. Тогда СМИ сообщали, что в Москве скупают голоса в поддержку поправок в Конституцию. Также в России разработали специальную электронную систему для контроля явки бюджетников с крупных предприятий.