Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє йому знову брати участь у президентських виборах. Тепер політик може залишатися на своїй посаді до 2036 року.

Відповідний закон забороняє обіймати посаду президента Росії більше ніж 2 рази. Однак він не стосується Путіна. Читайте також Путін втратив зв'язок з реальністю: Росія усіма силами хоче прикинутися жертвою Згідно з законом, президентські терміни людей, які були обрані до 2020 року не враховуються. Так Путін фактично "обнулив" свій строк. До речі, главою держави зможу зможе стати Дмитро Медведєв. Зауважимо, у травні 2018 року Путін вчетверте став президентом. Що передбачає закон У законі "Про вибори президента Росії" прописано: главою держави може бути особа від 35 років;

вона повинна проживати у Росії не менше 20 років і не мати раніше громадянства іноземної держави, посвідки на проживання або іншого документа. Ця вимога не застосовується до громадян Росії, які раніше мали громадянство країни, прийнятої до складу Росії. Зверніть увагу! Росіяни голосували за "обнулення" термінів Путіна у червні 2020 року. Тоді ЗМІ повідомляли, що у Москві скуповують голоси на підтримку поправок до конституції. Також у Росії розробили спеціальну електронну систему для контролю явки бюджетників з великих підприємств.