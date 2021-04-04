Сучасна Росія відчайдушно намагається прикинутися жертвою. Водночас Україні, в рамках російського сценарію, відведена роль агресора.

Это похоже на пародию: Россия всякий раз говорит о себе и западе в тех выражениях, в которых Украина говорит о себе и России. Но особенность в том, что у Киева есть право так говорить, а у Москвы – нет.

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Что российские СМИ рассказывают об Украине

"Гибридная война против нашей страны", "попытки уничтожить наш суверенитет", "соседняя страна, которая сползает в террор" – нам кажется, что все это из лексикона украинских медиа, но нет. Это слова из лексикона российских медиа. Они разговаривают со своим читателем так, будто 7 лет назад украинская армия аннексировала Таганрог, обступила Ростов и пытается захватить Кубань.

Инцидент в Крыму, где российские силовики задержали украинскую пенсионерку, обвинив в шпионаже на украинскую разведку – он ведь тоже оттуда, из битвы за право считаться жертвой.

В интерпретации российских медиа именно Украина является острием западного копья, который раз за разом ищет дыры в российской обороне. И это все в очередной раз доказывает, насколько разные картинки реальности сложились по обе стороны границы.

В российской повестке нет российской армии на Донбассе. Не было плененных спецназовцев ГРУ Александрова и Ерофеева. Не было российской аммуниции, которую находят украинские солдаты на освобожденных от боевиков территории. Не существовало российского гражданства "Моторолы" и бурятских танкистов.



Евгений Ерофеев и Александр Александров / Коллаж 24 канала

Зато есть украинские пенсионерки, которые в Крыму собирают разведданные о Черноморском флоте. Если разобраться, в этом нет ничего нового. Любой авторитарный режим во все времена пытается притворяться слабым – сколь бы сильным в реальности он бы ни был.

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И потому Мао Цзедун в Китае обращался к хунвейбинам с посылом, что власть захватили бюрократы и лишь на них – молодых людей с горячим сердцем и чистыми руками – вся надежда. А Советский Союз, высылая Бродского, ощущал себя не Левиафаном, сжирающим поэта, а бескомпромиссным островком правды, противостоящим миру чистогана и наживы. И Союз писателей СССР в этой схеме был эдаким отважным меньшинством, противостоящим мировой гидре, головы которой носили имена Ахматовой и Мандельштама.

Путин потерял связь с реальностью

Порой кажется, что российская вертикаль стала заложницей сконструированной ею же реальности. Что она не просто ее транслирует, но вдобавок еще и искренне верит.

Верит в антироссийский заговор вдоль границ.

В добровольную природу появления "квазиреспублик" на украинском Донбассе.

В то, что допинговый скандал с российскими олимпийцами стал результатом сговора Вашингтона и Брюсселя, а не итогом манипуляций собственных спецслужб, подменявших пробирки с мочой.

Эдакий эффект сагитированного агитатора. Ничего нового. И вот теперь Россия раскручивает историю про агрессию Украины, которая в Крыму вербует пенсионерок для шпионажа. Та самая Украина, которая последние 7 лет всего лишь пытается защищаться от империи, чтобы террористическая дыра не расползлась до границ Харькова и Запорожья.

В 2014 году Ангела Меркель сказала, что Владимир Путин потерял связь с реальностью.