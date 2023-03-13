Хотя Россия и сам Путин используют в своей пропаганде по Украине термины "нацизм" и "неонацизм", факт остается фактом – кремлевский диктатор копирует действия Гитлера. Так что он также обречен на поражение.

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Как Путин следует Гитлеру

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что и Путин, и Гитлер грезили "воссоединением разделенного границами народа", вопреки международному праву и всем соглашениям. Только Гитлер хотел объединить немцев, а Путин хочет вернуть под контроль России народы, считающие "братскими".

Оба диктатора нарушили суверенитет соседней страны, введя войска на ее территорию и имитировали волеизъявление на оккупированных территориях (псевдореферендум в Крыму в 2014 году или в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году).

И у Путина, и у Гитлера нашлись коллаборанты, начавшие преданно служить диктаторам.

В лучших традициях Гитлера Путин втянул в войну население временно оккупированных территорий, что привело к многочисленным жертвам.

Как и аншлюс Австрии, незаконная аннексия Крыма и частей четырех областей материковой Украины не будет долговечной. Международный порядок и справедливость вскоре будут восстановлены,

– отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Однако и это далеко не все

Путин активно пользуется не только методичками Гитлера, но и использует те же нарративы в своих речах, что когда-то германский диктатор. Например, многие похожие моменты есть в речи Гитлера 1 сентября 1939 года, когда Германия начала войну против Польши, и в речи Путина 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В первую очередь, оба диктатора говорили о том, что они якобы все пытались решить мирно, однако не получилось. Оба отрицали факт, что пытаются навязать что-то силой другим странам.

Гитлер утверждал, что у него нет никаких интересов в Западной Европе, хотя туда он также ввел войска, а Путин убеждал, что не собирается оккупировать Украину.

Вторжение в Польшу Гитлер оправдывал "угнетением немцев", а Путин аргументировал войну в Украине "защитой жителей Донбасса", которые якобы подвергались украинским обстрелам 8 лет.

Ну и наконец, оба заявляли, что не будут воевать против гражданских и атаковать исключительно военные объекты. Что Гитлер совершал геноцид, что Путин сейчас совершает то же самое.