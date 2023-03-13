Хоч Росія та сам Путін використовують у своїй пропаганді щодо України терміни "нацизм" та "неонацизм", факт залишається фактом – кремлівський диктатор копіює дії Гітлера. Тож він так само приречений на поразку.

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Як Путін наслідує Гітлера

У Центрі стратегічних комунікацій відзначили, що і Путін, і Гітлер марили "возз'єднанням розділеного кордонами народу", всупереч міжнародному праву та всім угодам. Тільки Гітлер хотів об'єднати німців, а Путін хоче повернути під контроль Росії народи, які вважає "братніми".

Обидва диктатори порушили суверенітет сусідньої країни, ввівши війська на її територію та імітували волевиявлення на окупованих територіях (псевдореферендум в Криму в 2014 чи в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях у 2022).

І в Путіна, і в Гітлера знайшлися колаборанти, які почали віддано служити диктаторам.

У найкращих традиціях Гітлера, Путін втягнув у війну населення тимчасово окупованих територій, що призвело до численних жертв.

Як і аншлюс Австрії, незаконна анексія Криму та частин чотирьох областей материкової України не буде довговічною. Міжнародний лад і справедливість невдовзі будуть відновлені,

– відзначили в Центрі стратегічних комунікацій.

Однак і це далеко не все

Путін активно послуговується не тільки методичками Гітлера, але й використовує ті самі наративи у своїх промовах, що колись німецький диктатор. Наприклад, багато схожих моментів є в промові Гітлера 1 вересня 1939 року, коли Німеччина почала війну проти Польщі, та в промові Путіна 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Найперше, обоє диктатори говорили про те, що вони нібито все намагалися вирішити мирно, однак не вийшло. Обоє заперечували факт, що намагаються нав'язати щось силою іншим країнам.

Гітлер стверджував, що у нього немає жодних інтересів у Західній Європі, хоча туди він також ввів війська, а Путін переконував, що не збирається окуповувати Україну.

Вторгнення до Польщі Гітлер виправдовував"гнобленням німців", а Путін аргументував війну в Україні "захистом мешканців Донбасу", які буцімто потерпали від українських обстрілів 8 років.

Ну і насамкінець, обоє заявляли, що не воюватимуть проти цивільних й атакуватимуть виключно військові об'єкти. Що Гітлер здійснював геноцид, що Путін зараз коїть те саме.