Конечно, поскольку приехал не только на официальные мероприятия. Он слишком "большой", чтобы исповедовать только РПЦ, поэтому занимался поиском мистических корней, как рассказывают в Кремле. Вообще есть 3 цели посещения Монголии. Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу подробно о каждой из них.

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Первая цель

Во-первых, российский диктатор Владимир Путин хотел продемонстрировать и россиянам, и Западу, что нет никакой изоляции. Будто те, кто рассказывают, что Россия превратилась в изгнанника или маргинала, врут. Это очень важно с точки зрения общественного мнения, потому что россияне очень боятся отделения от мира.

Мысль о том, что Россия останется в одиночестве, вгоняет их в депрессию. Поэтому Кремль тратит значительные силы, чтобы нивелировать такое мнение. Однако у этой "палки" появился второй конец. Россияне в соцсетях недовольно спрашивают, почему Путин поехал в Монголию в тот момент, когда в Курской области чрезвычайно сложная ситуация.

Вторая и третья цели

Во-вторых, глава Кремля стремился показать, что Международный уголовный суд не работает. Поскольку напомним, что Монголия ратифицировала Римский статут и соответственно могла арестовать Путина, однако отказались это делать. Если взглянуть на подписанные документы, то в Улан-Батор вообще могла поехать делегация. Впрочем, российский диктатор захотел самостоятельно отличиться.

В-третьих, в Кремле ходят слухи, что братья Юрий и Михаил Ковальчуки, которые являются друзьями Путина, финансируют проекты поиска каких-то мистических корней на Востоке – в Монголии. Они ищут секреты, которые известны небольшому количеству людей. Да, формально российский диктатор православный: ходит в церковь и на исповеди к патриарху Кириллу. Однако Путин слишком "большой", чтобы быть втиснутым в ложи ортодоксального православия в исполнении РПЦ.

Поэтому действительно распространяется информация, что кроме официальных мероприятий, Ковальчуки организовали встречу с авторитетными монгольскими ламами. Путин общался с ними. Ему нужно было благословение на использование ядерного оружия. Это же оружие "богов", если его использовать без сакрального ритуала, то якобы разгневаешь их. Поэтому он получил благословение и вернулся довольным, у него развязаны руки,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

Собеседник сказал оппозиционному политтехнологу, что в Кремле недовольны такими новостями. Однако они надеются, что Путин не нажмет "красную кнопку" в ближайшее время, возможно, когда-нибудь, но точно не сейчас. Парадокс в том, что диктатор иногда кажется решительным, хотя не является таковым на самом деле. К примеру, он не хочет передислоцировать войска с Донбасса на Курщину. Также уволить Сергея Шойгу решался аж 2,5 года. Есть немало примеров, когда глава Кремля дотягивал все до последнего. Ядерное оружие – не исключение, а, возможно, его вообще не применят.