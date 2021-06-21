Российские социологи опубликовали результаты опроса "Самые выдающиеся личности в истории". Предыдущий раз такое исследование провели в 2017 году.
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Путина все меньше людей считают выдающимся
- Доля россиян, считающих действующего главу Кремля Владимира Путина самой выдающейся исторической личностью, сократилась в два раза – с 34% до 15%.
- Также снизилась популярность Александра Пушкина – с 34% до 23%, а также Петра I – с 29% до 19%.
- В то же время по сравнению с 2017 годом заметно выросла доля тех, кто называл выдающейся исторической личностью академика Андрея Сахарова – с 2 до 7%.
Сталин позиций не сдает
Уже традиционно россияне считают самой выдающейся исторической фигурой – Иосифа Сталина. В этом году за его кандидатуру проголосовали 39% опрошенных.
К слову, он является бессменным лидером с 2012 года.
Самые выдающиеся исторические фигуры по мнению россиян / Инфографика "Левада-центр"