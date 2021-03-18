Число россиян, считающих Россию европейской страной, уменьшилось почти вдвое
В марте 2021 года Россию считают европейской страной лишь 29% россиян. Этот показатель сократился аж на 23% по сравнению с 2008 годом.
Источник:"Дождь"
Об этом говорится в результатах опроса "Левада-Центра". Респондентам задали вопрос: "Если говорить в целом, считаете ли вы Россию европейской страной?".
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Сколько россиян считают свою страну европейской
- утвердительно ответили на этот вопрос 29% россиян;
- отрицательно – 64%;
- еще 7% опрошенных затруднились дать ответ.
Все меньше россиян считают Россию частью Европы / Инфографика "Левада-центр"
Как ответ зависит от возраста
- Чаще всего ответ, что Россия – европейская страна, случалась среди россиян в возрасте от 55 лет – 33%.
- Противоположного мнения чаще всего придерживались респонденты в возрасте 18 – 24 лет, таких 71%.
Сколько россиян считают себя европейцами
Также уменьшилась доля россиян, считающих себя европейцами. В 2008 году так считали 35% опрошенных, в 2019 году количество упало до 32%, а в начале 2021 года – до 27%.
Как к России относятся в Европе: что думают опрошенные
- Согласно результатам опроса, по сравнению с 2018 годом количество тех, кто считает, что на Западе к России относятся со страхом, уменьшилось с 25% до 18%.
- Еще 23% уверены, что западные страны относятся к России с тревогой, 12% – с уважением.
- Кроме того, 7% считают, что к России относятся с сочувствием.
Что известно об опросе?
Его провела исследовательская организация "Левада-центр". С 18 по 24 февраля опросили 1 601 человека из 50 регионов России.
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