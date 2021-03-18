В марте 2021 года Россию считают европейской страной лишь 29% россиян. Этот показатель сократился аж на 23% по сравнению с 2008 годом.

Об этом говорится в результатах опроса "Левада-Центра". Респондентам задали вопрос: "Если говорить в целом, считаете ли вы Россию европейской страной?".

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Сколько россиян считают свою страну европейской

утвердительно ответили на этот вопрос 29% россиян;

отрицательно – 64%;

еще 7% опрошенных затруднились дать ответ.

Обратите внимание! В 2019 году Россию называли европейской страной 37% респондентов, 55% не соглашались с этим. В 2008 году эти показатели составляли 52% и 29% соответственно.



Все меньше россиян считают Россию частью Европы / Инфографика "Левада-центр"

Как ответ зависит от возраста

Чаще всего ответ, что Россия – европейская стран а, случалась среди россиян в возрасте от 55 лет – 33%.

а, случалась среди россиян в возрасте от 55 лет – 33%. Противоположного мнения чаще всего придерживались респонденты в возрасте 18 – 24 лет, таких 71%.

Сколько россиян считают себя европейцами

Также уменьшилась доля россиян, считающих себя европейцами. В 2008 году так считали 35% опрошенных, в 2019 году количество упало до 32%, а в начале 2021 года – до 27%.

Как к России относятся в Европе: что думают опрошенные

Согласно результатам опроса, по сравнению с 2018 годом количество тех, кто считает, что на Западе к России относятся со страхом , уменьшилось с 25% до 18%.

, уменьшилось с 25% до 18%. Еще 23% уверены, что западные страны относятся к России с тревогой , 12% – с уважением.

, 12% – Кроме того, 7% считают, что к России относятся с сочувствием.