У березні 2021 року Росію вважають європейською країною лише 29% росіян. Цей показник скоротився аж на 23% у порівнянні з 2008 роком.

Про це йдеться в результатах опитування "Левада-Центру". Респондентам поставили запитання: "Якщо говорити загалом, чи вважаєте ви Росію європейською країною?".

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Скільки росіян вважають свою країну європейською

ствердно відповіли на це запитання 29% росіян;

негативно – 64%;

ще 7% опитаних не змогли дати відповідь.

Зверніть увагу! У 2019 році Росію називали європейською країною 37% респондентів, 55% не погоджувалися з цим. У 2008 році ці показники становили 52% і 29% відповідно.



Все менше росіян вважають Росію частиною Європи / Інфографіка "Левада-центр"

Як відповідь залежить від віку

Найчастіше відповідь, що Росія – європейська країна , траплялася серед росіян віком від 55 років – 33%.

, траплялася серед росіян віком від 55 років – 33%. Протилежної думки найчастіше дотримувалися респонденти віком 18 – 24 років, таких 71%.

Скільки росіян вважають себе європейцями

Також зменшилася частка росіян, які вважають себе європейцями. У 2008 році так вважали 35% опитаних, у 2019 році кількість впала до 32%, а на початку 2021 року – до 27%.

Як до Росії ставляться в Європі: що думають опитані

Відповідно до результатів опитування, у порівнянні з 2018 роком кількість тих, хто вважає, що на Заході до Росії ставляться з острахом , зменшилася з 25% до 18%.

, зменшилася з 25% до 18%. Ще 23% упевнені, що західні країни ставляться до Росії з тривогою , 12% – з повагою.

, 12% – Крім того, 7% вважають, що до Росії ставляться зі співчуттям.