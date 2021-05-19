Об этом в эфире программы "Теории заговора" рассказал российский историк Андрей Зубов. Он пояснил, что ранее мировое сообщество пыталось не обращать внимания на действия Кремля, однако сейчас делать это стало невозможно.

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"Путин всему миру показал себя убийцей, как сказал об этом Байден. Путин показал себя жестоким и немилосердным правителем, который почти убил, а затем отправил (Навального – 24 канал) в тюрьму на медленную смерть", – сказал Зубов.

В то же время он пояснил, что речь идет не только об оппозиционере Алексее Навальном, но и о разгоне всего движения в отношении Фонда борьбы с коррупцией.

Это все имеет парадоксальный вид для всего мира, что организацию, которая борется с коррупцией объявили экстремистской, а Талибан, например, таким не объявили,

– отметил русский историк.

Россия оказалась загнанной в угол

Он добавил, что всем известно о коррумпированности чиновников в России и Путина. В мире понимают, что группа союзников и грабителей, которые захватили власть в России – не допускают никакой свободы, потому что боятся что это лишит их власти и денег, отметил Зубов.

"В этом смысле они (власти России – 24 канал) загнаны в угол, из него можно выходить только путем возвращения к тому моменту, когда это все началось, – это аннексия Крыма", – сказал российский историк.

В то же время он пояснил, что на Западе закрывали глаза на поступки Кремля, однако это не шло на пользу имиджу режима. Андрей Зубов подчеркнул, что оккупация Крыма и попытка убийства Навального стали двумя пунктами, которые положили начало и конец любым иллюзиям в отношении Кремля в мире.

Справка. После отравления "Новичком", а впоследствии задержания – состояние российского оппозиционера Алексея Навального постепенно начал ухудшаться. Сейчас продолжается его реабилитация после голодовки в тюрьме.

Полное интервью с историком Андреем Зубовым: смотрите видео