Про це в ефірі програми "Теории заговора" розповів російський історик Андрій Зубов. Він пояснив, що раніше світова спільнота намагалася не звертати уваги на дії Кремля, проте наразі робити це стало неможливо.

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"Путін усьому світу показав себе вбивцею, як сказав про це Байден. Путін показав себе жорстоким та немилосердним правителем, який майже вбив, а потім відправив (Навального – 24 канал) у в'язницю на повільну смерть", – сказав Зубов.

Водночас він пояснив, що мовиться не тільки про опозиціонера Олексія Навального, а и про розгін усього руху щодо Фонду боротьби з корупцією.

Це все має парадоксальний вигляд для всього світу, що організацію, яка бореться з корупцією оголосили екстремістською, а Талібан, наприклад, таким не оголосили,

– зазначив російський історик.

Росія опинилася загнаною в кут

Він додав, що усім відомо про корумпованість чиновників у Росії й власне Путіна. У світі розуміють, що група союзників та грабіжників, які захопили владу в Росії – не допускають ніякої свободи, тому що бояться, що це позбавить їх влади та грошей, зауважив Зубов.

"У цьому сенсі вони (влада Росії – 24 канал) загнані в кут, з нього можна виходити тільки шляхом повернення до того моменту, коли це все почалося – це анексія Криму", – сказав російський історик.

Водночас він пояснив, що на Заході закривали очі на вчинки Кремля, проте це не йшло на користь іміджу режиму. Андрій Зубов наголосив, що окупація Криму та спроба вбивства Навального стали двома пунктами, які поклали початок та кінець будь-яким ілюзіям щодо Кремля у світі.

Довідка. Після отруєння "Новачком", а згодом затримання – стан російського опозиціонера Олексія Навального поступово почав погіршуватись. Наразі триває його реабілітація після голодування у в'язниці.

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