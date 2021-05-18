На первый взгляд Россия в последние недели демонстрирует полную готовность окончателньо интегрировать Донбасс в состав России. Это и массовая паспортизация, и участие украинцев из ОРДЛО в выборах в Госдуму РФ уже в сентябре и даже выдвижение кандидатами в российские депутаты лиц, которые воевали против Украины.

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Решится ли Путин на открытое поглощение Донбасса

Накануне секретарь путинской партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о сотрудничестве единоросов с террористами – так называемым "Союзом добровольцев Донбасса", который возглавляет бывший главарь боевиков Александр Бородай. Мол, пришло время реализоваться боевикам не только на необъявленной войне.

Более того, сам Бородай уже метит в депутаты Госдумы от "Единой России". Зная, как единоросы подтасовывают результаты волеизъявления народа, победа ему почти обеспечена. Но здесь мы обнаруживаем интересную деталь – баллотироваться Бородай будет как депутат по Ростовской области.

Отсюда и возникает вопрос, действительно ли Путин решится на открытое поглощение Донбасса, или же это попытка сделать оккупированный регион настолько оторванным от Украины, что его деоккупация станет практически невозможной.



Владимир Путин / Фото Getty Images

На данный момент в Кремле заявляют о полумиллионе российских паспортов на оккупированных территориях. Говорить о том, что украинцы получили их добровольно, было бы ошибкой.

Сегодня в ОРДЛО не получить российскую бумажку, которая ничего не гарантирует, автоматически значит лишиться работы и денег на существование. Потому у Путина лукаво и заявляют, что на этом паспортизация не закончилась и будет продолжаться.

Очевидно, что 500 тысяч новых голосов на голосование в Госдуму – это мизерно мало в масштабах всей России. Эти голоса пойдут как раз в пользу боевиков, которых пригрела "Единая Россия".

Фактически Ростов получит депутатов, которых сам не выбирал, а боевики на Донбассе получат якобы их официальное представительство в России. Дальше годами продолжат кормить запуганных жителей ОРДЛО байками о том, что Кремль вот-вот присоединит Донбасс к России. Но очевидно, что на открытое поглощение Донбасса Кремль не пойдет. Цель здесь совсем иная.

Что стоит за паспортизацией ОРДЛО

С другой стороны, Ростов выбран не просто так, ведь и на территории ОРДЛО Путин вряд-ли откроет избирательные участки. Это будет уж слишком явным нарушением минских соглашений. В ситуации блокады Западом, Кремлю точно не нужен еще один повод для закручивания европейских гаек.

В апреле Путин активно стаскивал свои войска к украинской границе и казалось, что новое наступление неизбежно. Но международное давление вынудило Кремль отступить и, кажется, угроза военного захвата новых территорий временно миновала. Отказался ли Путин от претензий на всю Украину? Конечно нет. Просто после явных сигналов Запада, стратегия изменилась и Кремль пошел по "плану Б".

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Паспортизацией и выборами в ОРДЛО Путин показывает Европе и США в первую очередь, что за 7 лет войны, кроме выстрелов из пушек, в Кремле есть инструменты, как сделать оккупацию неограниченно долгой. Тем самым надолго оставить Украине проблемы, с которыми ей сложно будет попасть и в ЕС и НАТО.

Стратегия агентов Кремля в Украине провалилась

Кроме того, вспомните, что еще в 2014 году, в начале войны, в Кремле нарисовали амбициозные планы по созданию так называемой "Новороссии". Создав целые анклавы российских агентов по всей Украине, у Путина рассчитывали на быструю сдачу территорий.

Но Россия быстро обломала зубы об национальное сопротивление украинцев, а потому ограничилась частью Донбасса и Крымом, а вот оккупация остальной части юго-востока была отложена.

Дальше Кремль рассчитывал, что те же маргиналы, типа Виктора Медведчука, раскачают украинскую лодку до того состояния, когда оккупация Харькова или Одессы станет не проблемой. Но и тут Путин ошибся, ведь через 7 лет после начала войны Медведчука всё же прижали.



Владимир Путин и Виктор Медведчук / Фото Getty Images

Окажется ли он за решеткой за госизмену – вопрос открытый и отчасти сомнительный. Однако раскрытие СБУ предательских переговоров Медведчука со своими российскими кураторами, где фактически обсуждалась сдача Украины, несут очень мощный сигнал и Киеву, и Москве.

Суть этого сигнала очень проста – создать все условия, при которых любое содействие оккупанту становиться опасным для маргинала. Это сигнал о том, что даже через 7 лет сквозь денежную броню тебя всё равно достанут.

Даже не сомневайтесь, что количество тех, кто хотел бы сотрудничать с оккупантами, резко уменьшится. Потому стратегия ползучей оккупации с помощью кремлевских агентов в Украине провалилась. По крайней мере, на этом этапе войны.

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Реальное поглощение Донбасса Россией означало бы конец мирным переговорам в нормандском и минском форматах, а значит и конец всем надеждам на дипломатическое урегулирование конфликта.

С одной стороны, тогда жесткая реакция Запада неминуема. С другой, оторвав Донбасс от Украины и не имея сильных агентов в Киеве, Кремль утратил бы даже те остатки влияния на Украину, которые имеет сегодня.

Тогда Кремлю не удалось бы и дальше изображать из себя посредника в конфликте. Вместо этого Кремль де-юре признал бы свое участие в войне и это облегчило бы задачу и Киеву и Западу наконец загнать хищника в клетку.

Сегодня та же Германия и Франция аппелируют к мирным переговорам в Минске, как к единственному инструменту решения конфликта. Но и в Европе, и в Украине, и в России понимают, что этот процесс может длиться еще годами, тем самым тормозя развитие Украины и постоянно сохраняя тлеющий конфликт на востоке страны. Попытки якобы поглощения только отдаляют регион от Киева, делая в будущем невозможным реинтеграцию.

Россия занимается подменой памяти

Кроме паспортов и выборов в Госдуму, Кремль еще и занимается активной подменой памяти, стирая в головах жителей оккупированных территорий всё, что связывало их с Украиной:

многочисленные памятники так называемым героям республик, а по факту террористам;

привязка к российским памятным датам;

попытка связать все достижения прошлого не с Украиной, а с Россией.



В Кремле занимаются активной подменой памяти / Фото Unsplash

Этот подход далеко не новый. Ровно так же вела себя Россия и в других оккупированных ею уголках мира – в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье. В результате никакого поглощения не произошло, а вот создания инородного тела, которое ни при каких обстоятельствах теперь нельзя пришить обратно, достичь удалось.

Кремль делает вид подготовки к поглощению Донбасса

Есть еще одна причина, почему Кремль начал делать вид, будто он готовится к полному поглощению Донбасса – это все те же выборы в Госдуму. Внутри самой России маховик репрессий настолько раскручен, что не заметить этого даже самому отъявленному любителю Путина невозможно.

Весь аппарат российского президента сегодня направлен на борьбу с оппозицией в лице Алексея Навального. На сегодня Кремль уже сравнял с землей все штабы Навального. Сам Алексей в тюрьме, а его активные соратники либо за той же решеткой, либо в бегах.

Но в то же время в Кремле понимают, что борясь с движением Навального, они становятся как лошадь в шорах, которая видит только дорогу перед собой. В Кремле боятся, что по бокам могут возникнуть новые оппозиционные движения, которые они не успеют увидеть в зародыше.

Потому идея поглощения Донбасса должна снова оживить в сердцах россиян шовинистический нарратив. Путин надеется на те же заоблачные рейтинги, какие были после аннексии Крыма.

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Вот только сегодня вместо реальной аннексии Донбасса, он пытается показать российскому избирателю, что в ближайшем будущем от Донбасса он не откажется. Это, по мнению кремлевских чиновников, должно вселить в сердца избирателя надежду на будущее призрачное расширение границ России.

Потому я склонен считать, что никакого присоединения Донбасса к России в ближайшее время не планируется. Но это совсем не значит, что Путин не продолжит военную эскалацию. Совсем даже наоборот, война и постоянное напряжение и Украины и Запада – это единственный козырь, который остался в рукаве Путина.