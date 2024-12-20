Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что реальные возможности российской военной машины довольно ограничены. По разным данным, Россия за месяц в армию может подготовить примерно 25 тысяч человек. Это значительно меньше, по сравнению с потерями на поле боя.

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Военный потенциал россиян

Сергей Грабский отметил, что за месяц оккупанты несут потери более 45 тысяч человек.

Очевидно, что никаких добровольцев, которые вроде бы хотят идти воевать, не хватит, чтобы закрыть все "дыры", которые есть в России,

– сказал он.

Путин, чтобы каким-то образом перекрыть свои потери привлекает к боевым действиям северокорейские войска, говорится о 12 тысячах граждан КНДР.

Обратите внимание! Южнокорейский чиновник Ли Сонг Квон заявил, что по меньшей мере 100 солдат КНДР погибли, а еще 1000 получили ранения во время боев в Курской области. По его словам, большие потери объясняются недостатком опыта у северокорейских военных и спецификой местности.

Известно, что более 2 тысяч северокорейцев привлечено непосредственно к боевым действиям против Вооруженных Сил Украины. Остальные охраняет какие-то военные объекты или заменяет подразделения российской армии, которые оккупанты потом планируют бросать в бой.

Путин таким образом пытается перекрыть свои тактические потребности, ведь его военная машина не "вывозит" войну в тех масштабах, в которых россияне тратят свои ресурсы,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что ситуация на фронте очень сложная, однако противник не имеет возможности атаковать ВСУ на разных направлениях с той интенсивностью, которая бы указывала на тотальную инициативу россиян на поле боя.