Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що реальні можливості російської військової машини доволі обмежені. За різними даними, Росія за місяць до війська може підготувати приблизно 25 тисяч людей. Це значно менше, порівняно із втратами на полі бою.

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Військовий потенціал росіян

Сергій Грабський зауважив, що за місяць окупанти зазнають втрат понад 45 тисяч людей.

Очевидно, що жодних добровольців, які начебто хочуть йти воювати, не вистачить, щоб закрити всі "дірки", які є у Росії,

– сказав він.

Путін, щоб якимось чином перекрити свої втрати залучає до бойових дій північнокорейські війська, мовиться про 12 тисяч громадян КНДР.

Зверніть увагу! ​​Південнокорейський посадовець Лі Сонг Квон заявив, що щонайменше 100 солдатів КНДР загинули, а ще 1000 отримали поранення під час боїв у Курській області. За його словами, великі втрати пояснюються браком досвіду у північнокорейських військових та специфікою місцевості.

Відомо, що понад 2 тисячі північнокорейців залучено безпосередньо до бойових дій проти Збройних Сил України. Решта охороняє якісь військові об'єкти або замінює підрозділи російської армії, які окупанти потім планують кидати в бій.

Путін таким чином намагається перекрити свої тактичні потреби, адже його військова машина не "вивозить" війну у тих масштабах, у яких росіяни витрачають свої ресурси,

– підкреслив військовий експерт.

Він додав, що ситуація на фронті дуже складна, проте противник немає змоги атакувати ЗСУ на різних напрямках з тою інтенсивністю, яка б вказувала на тотальну ініціативу росіян на полі бою.