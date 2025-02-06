Если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не согласится, его пребывание в должности окажется под угрозой. Таким предположением с 24 Каналом поделился основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов.

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Что сделает Путин, если не втянет Беларусь в войну

Один из методов давления на Россию заключается в потенциальном размещении войск НАТО на украинско-белорусской границе, что позволит Украине переместить войска на ключевые направления. Очевидно, что Путин попытается превратить границу из спокойной линии разграничения на фронт. Для этого ему необходимо резко увеличить численность своих войск.

Однако ходят слухи, что россияне уже имеют резервную армию, которую могут в любой момент развернуть и перебросить в Беларусь.

Считаю, что такая вероятность есть, и она велика (о втягивании Беларуси в войну – 24 Канал). Ее нужно по-настоящему рассматривать. Она является одним из самых распространенных вариантов развития событий во время боевых действий,

– отметил Евгений Савостьянов.

Поскольку страна с численным преимуществом всегда заинтересована в расширении протяженности линии фронта. Поэтому, вполне вероятно, что Путин дожмет Лукашенко, чтобы тот напрямую привлек Беларусь к боевым действиям. Если же этого не произойдет, диктатор, вероятно, заменит Лукашенко.

Отметим, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Путин сделает все, чтобы втянуть в войну Беларусь. Также глава государства предупредил о возможных провокациях против Польши и Балтийских стран.