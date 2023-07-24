Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он заметил, что выход Путина в люди – это пропагандистская акция.

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Пытаются компенсировать недостаток

Мы видели как бункерный дед проводит совещания со своим ближайшим окружением, которое знает не менее 25 – 30 лет. Он сидит в полутора метрах от них, а в кабинете по меньшей мере два сотрудника федеральной службы охраны.

"Все люди, с которыми он фотографировался, по меньшей мере, в чине лейтенанта федеральной службы охраны. Только так я могу объяснить. И они отбыли в карантине две – три недели", – сказал бывший сотрудник СБУ.

Обратите внимание! Во время визита в Кронштадт Путин вроде бы встретился с Александром Лукашенко и вышел к людям. Там он охотно обнимался с людьми и фотографировался.

Пиар-служба российского президента-преступника пытается работать и компенсировать недостаток его появления на фронте. Путин на фронте вообще ни разу не появлялся. В то же время, президент Владимир Зеленский время от времени посещает военных и вручает им награды на фронте.

"Я понимаю, что у них накопился дисбаланс и пиарщики Путина говорят, что нужно что-то делать, какие-то массовые акции, показывать, что президент жив и он что-то делает. В декабре начало избирательной кампании в России, поэтому Путину нужно показываться на людях", – добавил Ступак.

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