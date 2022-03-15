В противостоянии с объединенной Украиной у нынешней России нет никакого шанса. Об этом в эфире 24 канала сказал журналист, экснардеп и резервист ТРО Егор Соболев.

Обратите внимание Путин не может остановиться, это психопат с ядерным оружием, – российский писатель

По его словам, на стороне Украины – весь цивилизованный мир. Стратегически наше государство уже победило.

Изменение плана Путина сейчас ощущают гражданские люди – террор и устрашение. Это хорошо работает в России, поэтому глава Кремля думал, что это сработает и в Украине.

Оккупанты не сломают Украину

Однако для Украины это не то, что нас сломает. Все больше людей продолжает сражаться и понимает, что зло надо победить навсегда.

Путину это еще не очевидно. Он вообще последний человек, который поймет украинскую нацию,

– подчеркнул Соболев.

Он отметил, что в Кремле сейчас продолжается вторая фаза российского плана – устрашение украинцев и принуждение населения молить о капитуляции на любых условиях.

"Мы знаем, что это провал, что это только сделает украинцев еще более сплоченными и решительными победить. Однако в Кремле к такому выводу еще не пришли", – добавил журналист.