У протистоянні з об'єднаною Україною у нинішньої Росії немає жодного шансу. Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст, екснардеп та резервіст ТрО Єгор Соболєв.

Зверніть увагу Путін не може зупинитись, це психопат з ядерною зброєю, – російський письменник

За його словами, на стороні України – весь цивілізований світ. Стратегічно наша держава вже перемогла.

Зміну плану Путіна зараз відчувають цивільні люди – терор та залякування. Це працює добре в Росії, тому глава Кремля думав, що це спрацює і в Україні.

Окупанти не зламають Україну

Однак для України це не те, що нас зламає. Все більше людей продовжує боротися і розуміє, що зло треба перемогти назавжди.

Путіну це ще не очевидно. Він взагалі остання людина, яка зрозуміє українську націю,

– наголосив Соболєв.

Він зауважив, що в Кремлі зараз продовжується друга фаза російського плану – залякування українців і примус населення молити про капітуляцію на будь-яких умовах.

"Ми знаємо, що це провал, що це тільки зробить українців ще згуртованішими та рішучішими перемогти. Однак в Кремлі до такого висновку ще не дійшли", – додав журналіст.