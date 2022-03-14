Про це в ефірі 24 каналу розповів російський письменник Віктор Шендерович. На його думку, після страшної війни, яку почала Росія, Україна відновиться та остаточно закріпить свою позицію у Європі.

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У Росії мріють принести голову Путіна, – Шендерович

"Думаю, що ніде він (Путін – 24 канал) не може зупинитись, у цьому й драма. Ми маємо справу з важким психопатом з ядерною зброєю", – заявив Віктор Шендерович.

Він вважає, що якби не було ядерної зброї, людство впоралося б з російською агресивною політикою протягом кількох місяців, але ядерна зброя – річ серйозна. Перевіряти, до якої межі Путін може дійти – ніхто не хоче.

"Ситуація драматична. Він психопат, але люди хочуть жити. Думаю, що багато хто з російської еліти, силової зокрема, мріяв би принести голову Путіна в обмін на гарантії особистої безпеки", – сказав письменник.

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