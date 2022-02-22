Оскал после поражения
Он решил захватить часть территории Украины, признает ее "независимыми государствами" и собирается эту "независимость", которую он сам признает единственный, защищать. И воевать там с помощью российской регулярной армии.
Стоящее Россия действительно загнана в цугцванг
Я считаю, что стратегически – это признание очень важного и правильного для нас события. Признание "Л/ДНР" – это для Путина автоматическое признание проигрыша борьбы за Украину.
8 лет Путин вел войну на Донбассе, пытаясь оставить его как часть российской территории, создать пророссийскую власть в Украине, иметь пророссийские партии (такие, как ОПЗЖ с тем самым Шуфричем и Медведчуком), влиять на украинскую политику изнутри. Так же, как Россия сделала в Приднестровье.
Конечно, для нас это была огромная проблема. Путин все эти годы тратил огромные средства, финансируя Медведчука, различные пророссийские организации, распространяя свою агентуру. Есть огромная система российского влияния на Украину.
И Россия не способна больше влиять на ситуацию внутри Украины. Поэтому Путин решил строить отношения исключительно с позиции войны, противостояния, конфликта: "Раз вы не хотите со мной общаться, учитывать мои интересы и указания Москвы – значит, я буду вас убивать. Но уже не наемниками – вас будет убивать по моему приказу российская регулярная армия". Вот в чем смысл заявлений Путина.
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Украинский нокаут для Путина посередине боя
Путин проиграл борьбу за Украину. Он потерял сегодня (21 февраля – 24 канал) Украину окончательно. Сегодня выдающийся день – день, когда Россия сама признала неспособность влиять на Украину изнутри. Поэтому они сейчас будут с нами воевать.
То, что сделано сегодня, – это отказ Путина от большой войны на некоторое время. К сожалению, этот сценарий остается, но немножко отодвигается во времени.
И, возможно, самое главное в этой истории: наш народ сегодня предстал перед необходимостью сделать выбор. Каждый должен понять, что мы сейчас находимся все в одной команде, в одном подразделении. Мы вместе. Сегодня Украина выбирает общую судьбу.
Владимир Путин показал бессилие из-за неспособности покорить Украину / Фото Getty Images
Конечно, с этого дня любые пророссийские нарративы на телевидении, в общественном пространстве, любые толерантные оценки относительно заявлений российской власти, российской агрессии – это обычная государственная измена, которая недопустима.
Сегодня мы все получили от Путина приглашение на войну. Это война, нас ожидает война – мы должны быть в этом сознательны. Поэтому должен быть объективный честный разговор, что каждый из нас делает для общей победы.
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