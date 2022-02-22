Оскал после поражения

Он решил захватить часть территории Украины, признает ее "независимыми государствами" и собирается эту "независимость", которую он сам признает единственный, защищать. И воевать там с помощью российской регулярной армии.

Стоящее Россия действительно загнана в цугцванг

Я считаю, что стратегически – это признание очень важного и правильного для нас события. Признание "Л/ДНР" – это для Путина автоматическое признание проигрыша борьбы за Украину.

8 лет Путин вел войну на Донбассе, пытаясь оставить его как часть российской территории, создать пророссийскую власть в Украине, иметь пророссийские партии (такие, как ОПЗЖ с тем самым Шуфричем и Медведчуком), влиять на украинскую политику изнутри. Так же, как Россия сделала в Приднестровье.

Конечно, для нас это была огромная проблема. Путин все эти годы тратил огромные средства, финансируя Медведчука, различные пророссийские организации, распространяя свою агентуру. Есть огромная система российского влияния на Украину.

Сегодня Путин признал, что вся эта система влияния уже неэффективна и не действует. Признание того, что Россия не способна влиять на Украину изнутри – это очень важный и правильный сигнал. Украина, украинский народ все же показали, что стремление к независимости, к свободе, никакое давление (даже 8 лет войны), большие экономические проблемы, которые есть в государстве, нас не собьют.

И Россия не способна больше влиять на ситуацию внутри Украины. Поэтому Путин решил строить отношения исключительно с позиции войны, противостояния, конфликта: "Раз вы не хотите со мной общаться, учитывать мои интересы и указания Москвы – значит, я буду вас убивать. Но уже не наемниками – вас будет убивать по моему приказу российская регулярная армия". Вот в чем смысл заявлений Путина.

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Украинский нокаут для Путина посередине боя

Путин проиграл борьбу за Украину. Он потерял сегодня (21 февраля – 24 канал) Украину окончательно. Сегодня выдающийся день – день, когда Россия сама признала неспособность влиять на Украину изнутри. Поэтому они сейчас будут с нами воевать.

То, что сделано сегодня, – это отказ Путина от большой войны на некоторое время. К сожалению, этот сценарий остается, но немножко отодвигается во времени.

И, возможно, самое главное в этой истории: наш народ сегодня предстал перед необходимостью сделать выбор. Каждый должен понять, что мы сейчас находимся все в одной команде, в одном подразделении. Мы вместе. Сегодня Украина выбирает общую судьбу.



Владимир Путин показал бессилие из-за неспособности покорить Украину / Фото Getty Images

Конечно, с этого дня любые пророссийские нарративы на телевидении, в общественном пространстве, любые толерантные оценки относительно заявлений российской власти, российской агрессии – это обычная государственная измена, которая недопустима.

Сегодня мы все получили от Путина приглашение на войну. Это война, нас ожидает война – мы должны быть в этом сознательны. Поэтому должен быть объективный честный разговор, что каждый из нас делает для общей победы.

Не забывайте! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому, даже если Кремль осмелится пойти в наступление, – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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