Оскал після поразки

Він вирішив захопити частину території України, визнає її "незалежними державами" і збирається цю "незалежність", яку він сам єдиний визнає, захищати. Й воювати там за допомогою російської регулярної армії.

Варте уваги Росія дійсно загнана у цугцванг

Я вважаю, що стратегічно – це визнання дуже важливої й правильної для нас події. Визнання "Л/ДНР" – це для Путіна автоматичне визнання програшу боротьби за Україну.

8 років Путін вів війну на Донбасі, намагаючись залишити його як частину російської території, створити проросійську владу в Україні, мати проросійські партії (такі, як ОПЗЖ із тим самим Шуфричем та Медведчуком), впливати на українську політику зсередини. Так само, як Росія зробила в Придністров'ї.

Звичайно, для нас це була величезна проблема. Путін усі ці роки витрачав величезні кошти, фінансуючи Медведчука, різні проросійські організації, розповсюджуючи свою агентуру. Є величезна система російського впливу на Україну.

Сьогодні Путін визнав, що вся ця система впливу вже неефективна і не діє. Визнання того, що Росія не здатна впливати на Україну зсередини – це дуже важливий і правильний сигнал. Україна, український народ все ж таки показав, що прагнення до незалежності, до свободи ніякий тиск (навіть 8 років війни), великі економічні проблеми, які є в державі, нас не зіб'ють.

І Росія не здатна більше впливати на ситуацію всередині України. Тому Путін вирішив будувати стосунки винятково з позиції війни, протистояння, конфлікту: "Раз ви не хочете зі мною спілкуватися, враховувати мої інтереси та вказівки Москви – значить, я буду вас вбивати. Але вже не найманцями – вас вбиватиме за моїм наказом російська регулярна армія". Ось в чому сенс заяв Путіна.

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Український нокаут для Путіна посередині бою

Путін програв боротьбу за Україну. Він втратив сьогодні (21 лютого – 24 канал) Україну остаточно. Сьогодні визначний день – день, коли Росія сама визнала нездатність впливати на Україну зсередини. Тому вони зараз будуть з нами воювати.

Те, що зроблено сьогодні, – це відмова Путіна від великої війни на деякий час. На жаль, цей сценарій залишається, але трошки відсувається в часі.

І, можливо, найголовніше в цій історії: наш народ сьогодні постав перед необхідністю зробити вибір. Кожен має зрозуміти, що ми зараз перебуваємо усі в одній команді, в одному підрозділі. Ми разом. Сьогодні Україна обирає спільну долю.



Володимир Путін показав безсилля через нездатність підкорити Україну / Фото Getty Images

Звичайно, з цього дня будь-які проросійські наративи на телебаченні, в суспільному просторі, будь-які толерантні оцінки щодо заяв російської влади, російської агресії – це звичайна державна зрада, яка неприпустима.

Сьогодні ми всі отримали від Путіна запрошення на війну. Це війна, нас очікує війна – ми маємо бути цього свідомі. Тому має бути об'єктивна чесна розмова, що кожен із нас робить для загальної перемоги.

Не забувайте! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

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