Это произойдет после телефонного разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом российский публицист Андрей Пионтковский сказал в эфире 24 канала.
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Пионтковский: Путина ждет разочарование
Как отметил публицист, Путин маниакально зациклился на Минских договоренностях и хочет ими разрушить Украину.
"В Москве празднуют победу, что Байден снова поддержал Минские договоренности. Однако через несколько дней придет осознание поражения", – отметил он.
По словам Пионтковского, Путина ждет горькое разочарование.
Путин услышал слова в пользу Минских договоренностей, но разочаруется уже в четверг, когда Зеленский будет говорить с Байденом,
– подчеркнул он.
Пионтковский прокомментировал разговор Путина и Байдена: смотрите видео
Переговоры Путина и Байдена: коротко
- Это произошло 7 декабря в видеоформате.
- Разговор длился больше 2 часов.
- Байден говорил, находясь в Белом доме, а Путин – в резиденции в Сочи.
- Президент США заверил, что его поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима.