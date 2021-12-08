Це станеться після телефонної розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена. Про це російський публіцист Андрій Піонтковський сказав в ефірі 24 каналу.
До теми Предметна і конструктивна, – Путін про розмову з Байденом
Піонтковський: Путіна чекає розчарування
Як зазначив публіцист, Путін маніакально зациклився на мінських домовленостях і хоче ними зруйнувати Україну.
"У Москві святкують перемогу, що Байден знову підтримав мінські домовленості. Однак через кілька днів прийде усвідомлення поразки", – зазначив він.
За словами Піонтковського, Путіна чекає гірке розчарування.
Путін почув слова на користь мінських домовленостей, але розчарується вже в четвер, коли Зеленський говоритиме з Байденом,
– наголосив він.
Піонтковський прокоментував розмову Путіна і Байдена: дивіться відео
Перемовини Путіна і Байдена: коротко
- Це сталось 7 грудня у відеоформаті.
- Розмова тривала понад 2 години.
- Байден говорив, перебуваючи у Білому домі, а Путін – у резиденції у Сочі.
- Президент США запевнив, що його підтримка суверенітету та територіальної цілісності України – непохитна.