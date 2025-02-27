Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 Канала отметил, что Владимир Путин пытается подкупить Трампа, предлагая доступ к ресурсам в Арктике Он попытался сделать это во время первой встречи в Эр-Рияде.

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"Очень интересная у них логика – попытки просто всех подкупить. "Король дипломатии" просто Путин",– сказал Андрей Коваленко.

Полезные ископаемые на оккупированных территориях

Коваленко добавил, что, кроме того, российский диктатор предложил Дональду Трампу добычу полезных ископаемых на временно оккупированных территориях Украины.

Но никто и никогда не признает эти территории русскими. Это Украина. Единые, кто может что-либо разрешать и договариваться с США в рамках международного права,– это Украина,

– объяснил Коваленко.

Он заметил, что американские кредиторы не дадут денег компаниям, которые теоретически захотят начать добычу на оккупированных территориях Украины.

Интересно! На временно оккупированных территориях Украины находятся полезные ископаемые стоимостью около 350 миллиардов долларов. Это приблизительные данные, требующие обновления.

Кредиты потенциально дадут только на добычу на суверенной территории России, признанной в мире. Здесь у русского населения должны возникнуть логические вопросы.

Как Путин объяснит сотрудничество с США

"За что тогда воевал российский Ванюшка? Его же гнали на войну с НАТО, платили деньги за контракт или мобилизовывали и заставляли воевать против "страшного НАТО", которое якобы хочет захватить Россию. Они потеряли сотни тысяч человек, а теперь Путин отдаст ресурсы России США и НАТО? Это очень рискованная история",– сказал Коваленко.

Он добавил, что пропаганда в России сможет объяснить это населению. Лишь отдельные сегменты общества поймут, что на самом деле происходит, но в большинстве своем русское население будет находиться под влиянием пропаганды.

Напоминаем, что Президент Украины отметил, что соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых и редкоземельные металлы согласованная. Она предполагает создание украинско-американского фонда, где Украина будет передавать 50% дохода от будущей добычи полезных ископаемых и редкоземельных металлов.