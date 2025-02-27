Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Владімір Путін намагається підкупити Трампа, пропонуючи доступ до ресурсів в Арктиці. Він спробував зробити це під час першої зустрічі в Ер-Ріяді.

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"Дуже цікава в них логіка – намагання просто всіх підкупити. "Король дипломатії" просто Путін", – сказав Андрій Коваленко.

Корисні копалини на окупованих територіях

Коваленко додав, що, крім того, російський диктатор запропонував Дональду Трампу видобуток корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України.

Але ніхто й ніколи не визнає ці території російськими. Це Україна. Єдині, хто може щось дозволяти та домовлятися із США в рамках міжнародного права, – це Україна,

– пояснив Коваленко.

Він зауважив, що американські кредитори не дадуть грошей компаніям, які теоретично захочуть розпочати видобуток на окупованих територіях України.

Цікаво! На тимчасово окупованих територіях України містяться корисні копалини вартістю приблизно 350 мільярдів доларів. Це орієнтовні дані, які потребують оновлення.

Кредити потенційно дадуть лише на видобуток на суверенній території Росії, визнаній у світі. Тут у російського населення мають виникнути логічні питання.

Як Путін пояснить співпрацю з США

"За що тоді воював російський Ванюшка? Його ж гнали на війну з НАТО, платили гроші за контракт або мобілізовували й змушували воювати проти "страшного НАТО", яке нібито хоче захопити Росію. Вони втратили сотні тисяч людей, а тепер Путін віддасть ресурси Росії США та НАТО? Це дуже ризикована історія", – сказав Коваленко.

Він додав, що в Росії потужна пропаганда, і вони зможуть пояснити це населенню. Лише окремі сегменти суспільства зрозуміють, що насправді відбувається, але здебільшого російське населення перебуватиме під впливом пропаганди.

Нагадуємо, що Президент України зазначив, що угода між Україною та США про корисні копалини та рідкісноземельні метали погоджена. Вона передбачає створення українсько-американського фонду, де Україна передаватиме 50% доходу від майбутнього видобутку корисних копалин та рідкісноземельних металів.