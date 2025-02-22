Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Streat Journal.

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Що Росія може запропонувати США на переговорах щодо України

Так, у меморандумі, підготовленому для Кремля аналітичним центром, пов’язаним з російським урядом, напередодні переговорів була пропозиція припинити співпрацю Росії з Китаєм у рамках мирної угоди. Окрім цього, там містився пункт про те, що Москва може запропонувати США обмежити участь Пекіну в інфраструктурних проєкту, які зміцнять стратегічні можливості країни.

Також йдеться про обіцянку Росії обмежити відновлення експорту природного газу до Європи, щоб підірвати європейську конкурентоспроможність і дозволити продажі американського зрідженого природного газу, а також пропозиції надати американським компаніям права на родовища корисних копалин в окупованій Україні,

– вказують у WSJ.