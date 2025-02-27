Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімні джерела, повідомляє 24 Канал. За словами співрозмовників видання, обговорення є закритими й наразі перебувають на ранній стадії.

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США і Росія обговорюють співпрацю в Арктиці

За словами обізнаних джерел, такий підхід є частиною ширшої "політики розрядки", яку Трамп проводить у відносинах з Москвою. Співрозмовник видання зазначив, що співпраця з Росією у сфері розвідки енергоресурсів також розглядається як мета США. Ця тема з'явилася в той час, коли Трамп домагався припинення війни, зокрема, провів прямі переговори з Путіним.

До речі, обидві сторони нещодавно дали зрозуміти, що вони відкриті для ділових підприємств і співпраці. Це викликає занепокоєння європейських партнерів і союзників по НАТО, які прагнуть ізолювати Москву від початку повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року.

Напередодні Лавров заявив, що офіційні особи Росії та США планують зустрітися 27 лютого у Стамбулі. За словами ворожого міністра, нібито щоб обговорити відновлення штату посольств.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що американські чиновники розглядають співпрацю в Арктиці як спосіб вбити клин між Москвою і Пекіном. Водночас попередив, що це навряд чи вдасться, враховуючи, наскільки зблизилися Росія і Китай за останні роки, особливо їхнє партнерство "без обмежень" після початку повномасштабної війни проти України.

До речі, речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів. А рупор Кремля Пєсков не одразу відповів на прохання про коментар.

Арктика оточена Росією і 7 членами НАТО, – США, Канадою і скандинавськими країнами Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією і Швецією. В останні роки вона все більше привертає увагу, адже танення льоду внаслідок зміни клімату відкриває судноплавні шляхи й можливість розвідки потенційних енергетичних і мінеральних ресурсів.

З таненням полярних льодів відкриється більше арктичних транзитних маршрутів / Arctic Portal

Кирило Дмитрієв, голова державного російського фонду прямих інвестицій, після російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді заявив, що співпраця над енергетичними проєктами в Арктиці була серед "конкретних сфер", які обговорювали делегації.

Цікаво, що наприкінці минулого року Пентагон оприлюднив нову Арктичну стратегію. У ній підкреслив ризик об'єднання Китаю і Росії в регіоні. Згідно з політикою Джо Байдена, Сполучені Штати прагнули розширити свою військову готовність і спостереження в Арктиці у відповідь на зближення між Москвою і Пекіном, яке зростає.

До речі, Китай останніми роками приділяє дедалі більше уваги Арктиці, оголосивши себе у 2018-му "приарктичною державою". Розвиває і розвиваючи рибальські, енергетичні та транспортні інтереси в регіоні. Перспектива нових судноплавних маршрутів розглядається як ключовий елемент стратегії Пекіна. Вона передбачає створення Полярного Шовкового шляху, що з'єднує Східну Азію, Західну Європу й Північну Америку.

