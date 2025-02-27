Так, з Україною США підпишуть "рамкову угоду" про корисні копалини 28 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтону. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що Росія вже "вичавила усі соки" з Трампа.

Дивіться також Витримали перший удар від Трампа, – політолог про угоду щодо рідкісноземельних металів

Стратегії Трампа щодо України та Росії – різні

За словами політолога, в реальності переговорний процес ще не стартував, поки шанси на закінчення війни дипломатичним шляхом невеликі. Що на фронті, що в тилах ситуація залишається незмінною. Все, що зараз змінилось – до влади прийшов Трамп.

Дилема полягає в тому, чи його волі і натиску буде достатньо, щоб переломити ситуацію, чи ні. Я не вірю в магічні прості рішення. Вже і в команді Трампа в це не вірять, бо закінчення війни за 24 години перетворилось на "ми спробуємо",

– зазначив він.

Президент США намагається здобути швидкі перемоги в зовнішній політиці, адже ситуація в Штатах потрохи "нагрівається": деякі республіканці критикують дії Трампа, американці виходять на протести, а демократи вже починають гуртуватись.

Через це Трамп активізував підписання угоди про корисні копалини з Україною. З умов співпраці наша країна не лише намагалась викреслити гострі вимоги США, а й наполягала прив'язати угоду до гарантій безпеки.

Після того Трамп сказав, що Україна має підписати угоду, щоб отримати підтримку і змогу воювати далі. Тобто що? Не переговори, не припинення вогню, а продовження війни,

– наголосив Саакян.

Важливо зазначити, що серед вимог США не було навіть натяку на потребу в переговорах України та Росії. Про це Штати говорили окремо з представниками країни-агресорки.

Делегації мали зустрітись в Ер-Ріярді ще раз 25 лютого, але зустріч не відбулась. Тим часом глава російського МЗС Сєргєй Лавров 26 лютого заявив, що переговори неможливі, якщо вони призведуть до заморожування нинішньої лінії фронту в Україні. Адже за конституцією Росії її кордони "охоплюють українські Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області".

Росія витягла з Трампа усі тактичні поступки, які вони хотіли, але в стратегічному балансі нічого не змінилось,

– підкреслив політолог.

Через це в Білому домі змирились, що швидкого завершення російсько-української війни не буде. США будуть працювати в двох напрямках – підтримка України та намагання щось зробити з Росією.