Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Внимание Рассматривают на Западе, – политолог предположил новые санкции против России
Уже глава Центробанка России публично предупредила, что запасов у них осталось до конца второго квартала. Затем – начнутся проблемы.
Более того, поскольку останавливают свою деятельность в России международные компании, которые создавали рабочие места в отдельных регионах, шли инвестиции, это тоже приведет к социально-экономическому коллапсу.
Похоже, как считает Мусиенко, Путин этого не понимает, или только делает вид, что не понимает. Он продолжает убеждать, что с экономикой все будет хорошо.
О чем будет говорить Путин на этой встрече
Мусиенко считает, что кремлевский глава соберет этих бизнесменов, устроит пропагандистское шоу и расскажет о том, как нужно любить Россию и вкладывать в нее.
Далее предложит им больше вкладывать внутри в России, поделиться в это сложное время,
– отметил эксперт.
А тем, кто будет не согласен, – им будут угрожать судьбой Ходорковского и ЮКОСа.