Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Увага Розглядають на Заході, – політолог припустив нові санкції проти Росії

Вже навіть глава Центробанку Росії публічно попередила, що запасів у них залишилось до кінця другого кварталу. Потім – почнуться проблеми.

Ба більше, оскільки зупиняють свою діяльність у Росії міжнародні компанії, які створювали робочі місця в окремих регіонах, йшли інвестиції, це також призведе до соціально-економічного колапсу.

Схоже на те, як вважає Мусієнко, Путін цього не розуміє, або лише вдає, що не розуміє. Він надалі продовжує переконувати, що з економікою все буде добре.

Про що говоритиме Путін на цій зустрічі

Мусієнко думаю, що кремлівський глава збере цих бізнесменів, влаштує пропагандистське шоу і розповість про те, як треба любити Росію і вкладати в неї.

Далі їм запропонує більше вкладати внутрішньо в Росії, поділитися в цей складний час,

– зазначив експерт.

А тим, хто буде незгоден – їм погрожуватимуть долею Ходорковського та "ЮКОСу".

Довідка. Ходорковський – колишній голова колишньої російської нафтової компанії "ЮКОС", а також банку та холдингу MENATEP. 2005 російський суд засудив його на 8 років за податкові злочини і шахрайство, наприкінці 2010 — на 13,5 років "за розкрадання нафти у дочірніх компаній ЮКОСу".