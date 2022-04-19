Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Увага Розглядають на Заході, – політолог припустив нові санкції проти Росії
Вже навіть глава Центробанку Росії публічно попередила, що запасів у них залишилось до кінця другого кварталу. Потім – почнуться проблеми.
Ба більше, оскільки зупиняють свою діяльність у Росії міжнародні компанії, які створювали робочі місця в окремих регіонах, йшли інвестиції, це також призведе до соціально-економічного колапсу.
Схоже на те, як вважає Мусієнко, Путін цього не розуміє, або лише вдає, що не розуміє. Він надалі продовжує переконувати, що з економікою все буде добре.
Про що говоритиме Путін на цій зустрічі
Мусієнко думаю, що кремлівський глава збере цих бізнесменів, влаштує пропагандистське шоу і розповість про те, як треба любити Росію і вкладати в неї.
Далі їм запропонує більше вкладати внутрішньо в Росії, поділитися в цей складний час,
– зазначив експерт.
А тим, хто буде незгоден – їм погрожуватимуть долею Ходорковського та "ЮКОСу".