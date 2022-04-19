Таке припущення висловив політолог Олексій Мінаков. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
Увага Можемо почути нові заяви від Медведчука, як працювала агентура Росії в Україні, – політолог
Він навів у приклад Іран. Той надавав енергетичні ресурси країнам Заходу і сплачував за це гроші, які були розміщені не в Ірані.
Тож коли росіяни посилаються на Іран, можливо, вони також хочуть, щоб сплачувати на рахунки, які не розташовані в Росії.
Це дозволяє частково заморожувати ці рахунки. Тобто, Росія не зможе скористатися цими грошима.
Це наступний етап санкцій, які також, думаю, також розглядають на Заході як посилення,
– вважає Мінаков.
Про нові можливі санкції та чому Путін проігнорував звернення Медведчука: дивіться відео