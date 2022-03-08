Це підрахував ресурс Castellum.ai, який стежить за всіма кроками санкційної політики держав. Загальна кількість санкцій проти Москви – 5356.

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З кінця лютого на Росію наклали понад 2700 санкцій

Лише з 22 лютого проти Росії застосували 2 778 обмежувальних заходів. У Тегерана показники – значно скромніші. Загальна кількість протиіранських санкцій – 3616.

"ТОП-5" країн з найбільшою кількістю санкцій:

Росія – 5356,

Іран – 3616,

Сирія – 2608,

КНДР – 2077,

Венесуела – 651.

Страшні економічні санкції, спрямовані проти Ірану, були прийняті протягом 10 років. Ті ж санкції, які були прийняті проти Росії, були реалізовані протягом 10 днів,

– розповів директор Castellum.ai Спенсер Вуксіч.

Рейтинг країн з найбільшою кількістю санкцій / Фото Castellum

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