Это подсчитал ресурс Castellum.ai, следящий за всеми шагами санкционной политики государств. Общее количество санкций против Москвы – 5356.

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С конца февраля на Россию наложили более 2700 санкций

Только с 22 февраля против России применили 2778 ограничительных мер. У Тегерана показатели – более скромные. Общее количество противоиранских санкций – 3616.

"ТОП-5" стран с наибольшим количеством санкций:

Россия – 5356;

Иран – 3616;

Сирия – 2608;

КНДР – 2077;

Венесуэла – 651.

Страшные экономические санкции, направленные против Ирана, были приняты в течение 10 лет. Те же санкции, которые были приняты против России, были реализованы в течение 10 дней,

– рассказал директор Castellum.ai Спенсер Вуксіч.



Рейтинг стран с самым большим количеством санкций / Фото Castellum