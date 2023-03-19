Такое мнение 24 Каналу выразил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Заметим, что видео с визита российского диктора в оккупированный Мариуполь выглядят немного странно.

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Маньяк вернулся на место преступления

Маньяк вернулся на место преступления, чтобы посмотреть и в полной мере насладиться "мариупольским синдромом", что ему точно удалось,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

В ходе визита Путин посетил здание филармонии, где остались трибуна и стол, которые россияне поставили для проведения "трибунала" над защитниками "Азовстали" и гарнизона "Мариуполь". Андрющенко призвал россиян не убирать их оттуда, поскольку вскоре они сами окажутся там.

Цель приезда Путина в Мариуполь

Визит главы Кремля в Мариуполь совершен сугубо для пропаганды. Это ответ Путина для российского общества на визиты Президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут и Херсон.

Впрочем, если сравнить кадры визитов, то видна разница между приездом Главнокомандующего воюющей страны к своим и поездкой диктатора в относительно безопасный оккупированный город.

Поэтому Путин и приехал ночью. Более того, в это время в городе была отключена мобильная связь и интернет. В то же время улицы не перекрывали, поскольку анонсирование поездки делает ее гораздо опаснее. Оккупанты понимают, что в Мариуполе работает наше сопротивление и партизаны.

Андрющенко о визите Путина в Мариуполь: смотрите видео

Следовательно, россияне решили на всякий случай не привлекать внимание к поездке диктатора. Даже ни одного гауляйтера не засветилось на видео с Путиным.

"Там вообще не было никаких официальных лиц. Кроме прилетевших с ним на вертолете. Однако охраны намного больше, чем у кого-либо – насчитали около 20 человек на видео", – рассказал советник мэра Мариуполя.

Путин якобы был в Крыму

18 марта, в годовщину оккупации Крыма, Владимир Путин якобы приехал в Севастополь. Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, что это был двойник главы Кремля.

Военный эксперт заметил, что якобы диктатор хромал. По его мнению, так поступает человек, который желает скрыть свою походку.

"Когда человек хромает или делает вид этого, то практически невозможно по походке определить, двойник это или основной персонаж. Поэтому если он хромал, то, скорее всего, это был не Путин", – убежден Свитан.