Такой информацией с 24 Каналом поделился народный депутат, секретарь Комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко. Он объяснил, почему Россия переводит людей из других подразделений в пехоту.

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Кем Россия может пополнить армию

Костенко объяснил, что в каждой стране количество военнослужащих ограничено законодательством. В Украине объявлена мобилизация, поэтому можем сколько угодно набирать бойцов. В то же время в России, чтобы нанять вояк и тратить на них бюджет, необходимо внести их в закон и урегулировать указом президента.

Кремль пытается компенсировать серьезные потери на войне против Украины, поэтому активно пополняет ряды войска, считает народный депутат. Как известно, диктатор Владимир Путин приказал увеличить численность российской армии на 180 тысяч. Общее же количество военнослужащих составляет 1,5 миллиона человек.

Заметьте! С начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года Россия понесла значительные потери личного состава, в частности, около 600 тысяч российских военных убиты и ранены. О потерях Украины – читайте по ссылке.

Россия может передислоцировать контрактников с Дальнего Востока на фронт в Украину. Зато заменит их срочниками, которые будут охранять определенные объекты на границе с Китаем и другими соседями.

То, что Россия переводит людей с другими военно-учетными специальностями в пехоту – это проблема обеих армий, потому что сейчас мобилизационного ресурса нет. У нас такие же проблемы были, мы об этом слышали и также заявляли. Когда не было достаточного количества военнослужащих, мы проводили аудит, чтобы заместить подразделения, которые несут потери. Мы это делали не от хорошей жизни, не было кем защищать страну,

– подчеркнул Роман Костенко.

В то же время Россия – агрессор. Если она прибегает к таким действиям, это также свидетельствует о том, что у них есть проблемы. Россияне всячески пытаются их решить, чтобы не дойти до мобилизации или привлечения срочников к ведению боевых действий.